Le FFS a déclaré, hier, dans un communiqué, en réaction à l'avant-projet de révision de la loi électorale qu'«au-delà des dispositions nouvelles contenues dans ce texte, c'est l'ensemble du dispositif politique actuel qu'il s'agit de questionner». Le parti du défunt Hocine Ait Ahmed, qui s'inscrit en porte-à-faux avec le maintien de l'agenda électoral, plaide un dialogue sans exclusive et exige, au préalable, des mesures d'apaisement du climat politique. «Une loi électorale, quand bien même elle prémunirait le pays contre certaines dérives du passé, ne saurait garantir un scrutin libre et crédible», peut-on lire sur ce document. Le vieux parti d'opposition déplore le fait que «ce texte ait été proposé à la discussions (...) dans un contexte marqué par des arrestations et des condamnations arbitraires pour délit d'opinion et par un verrouillage sans précédent des espaces politiques et médiatiques». «Nous restons convaincus que l'organisation d'élections réellement libres et crédibles doit impérativement être précédée d'un dialogue sans exclusive...». Pour ce faire, le FFS réitère son appel aux «forces politiques et sociales ainsi qu'à ceux qui détiennent les leviers décisionnels» à la tenue d'une «convention nationale pour dégager un consensus national autour d'une issue politique, globale et démocratique». Pour la réussite d'un tel dialogue le FFS juge indispensable de satisfaire des préalables: «la libération des détenus politiques et d'opinion et leur réhabilitation politique et sociale, l'ouverture des champs politique et médiatique et la levée des entraves à l'exercice politique, syndical et médiatique.» Il appelle également à «l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires à l'encontre des militants, des journalistes et des syndicalistes engagés dans le combat démocratique et au gel de tous les engagements économiques qui bradent ou hypothèquent les ressources nationales». Pas seulement, puisqu'il exige aussi «la libération de l'appareil judiciaire de toute emprise ou injonction...». Le parti du défunt Hocine Ait Ahmed s'inscrit contre le maintien du calendrier électoral dans le contexte actuel, national et régional.

Selon ce parti «maintenir (...) un agenda électoral alors que l'état du pays se détériore à tous les niveaux, (...) c'est aggraver la défiance populaire et creuser encore un peu plus le fossé entre le peuple et ses dirigeants». En outre, argue-t-il, «si les déclarations officielles reconnaissent que le «peuple algérien a sauvé l'Etat de l'effondrement», en mettant fin à un inique et surréaliste

5ème mandat, force est d'admettre que ses droits fondamentaux (...) ne lui sont toujours pas reconnus».

Par ailleurs, selon ce parti, le pouvoir n'a pas tiré les leçons de la très faible participation au référendum sur l'amendement de la Constitution, du 1er Novembre dernier. «Le rejet massif du référendum (....) devrait pourtant (...) lui faire prendre conscience de la détermination d'une jeunesse à tourner la page des humiliations et des injustices». Dans ce sens, il est relevé que «la raison exige de tirer les leçons de cette dynamique politique historique et de l'accompagner, pour la transformer en énergie positive afin de parachever démocratiquement le projet national tel que façonné par notre glorieuse révolution». En somme, ce parti est persuadé qu'«une dissidence citoyenne, qui ne se résume nullement à une simple parenthèse à refermer, en enfermant quelques symboles honnis de ce régime».

Enfin cette formation politique souligne: «Le pays a besoin d'un choc de confiance,en osant des révisions déchirantes lorsque l'intérêt national le commande.»