Après un répit relatif, le FFS est rattrapé par ses dissensions. Un groupe, se définissant comme des militants des fédérations du Centre (Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa et Boumerdès) a annoncé, hier, dans un communiqué, avoir tenu une rencontre à Yakouren, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier a rédigé, à l'issue de cette réunion une déclaration où il a accusé l'actuelle direction du parti de s'apprêter à prendre part aux prochaines échéances électorales. Cette rencontre intervient au moment où l'instance présidentielle procède à l'installation des responsables de fédérations. «Le FFS est menacé dans son existence. Plusieurs groupes se revendiquent de notre parti, mais certains n'hésitent pas à quémander de manière officielle des strapontins à travers un dialogue inclusif avec le régime...», peut-on lire sur cette déclaration. Aussi, est-il noté, «pendant que notre parti a plus que jamais besoin de se ressouder et rassembler toutes les énergies militantes, cette direction préfabriquée instaure le clanisme et encourage la course effrénée aux postes, dans la perspective d'un quota aux futures échéances électorales qu'organiserait ce pouvoir illégitime et que les militants(es) rejettent d'ores et déjà». «Face à cette situation de division, de conflits, d'ego de personnes et pour éviter la dislocation et la disparition du FFS et lui redonner vie, en étant dignes de son histoire, nous sommes déterminés à remettre les idéaux du FFS au centre de son combat et rendre espoir aux militants (es)», est-il souligné. Par conséquent, les contestataires esquissent des initiatives pour tenter de remédier à cette situation.«Nous devons avancer dans ce sens, c'est vital. Il s'agit de lancer des initiatives de rassemblement des énergies en se rapprochant les uns des autres, pour reconstruire notre unité dans une démarche commune, lancer une initiative forte pour rassembler la base et sauver le FFS», est-il indiqué. «À cet effet, nous, militant (e)s de base, décidons le maintien des commissions administratives fédérales et des commissions administratives des sections déjà installées et la mise en place d'un collectif de coordination et de suivi, résultat des précédentes et multiples rencontres fédérales», a-t-on ajouté. Enfin, il est conclu: «Le collectif est chargé de poursuivre les activités du FFS au sein du PAD et appelle la population au boycott actif et massif du référendum du 1er novembre prochain.» D'après un membre de l'instance présidentielle, Hakim Belahcel, «il s'agit d'un groupe de mécontents qui n'ont pas digéré le fait que le FFS ait réussi son congrès extraordinaire».