Rarement, le plus vieux parti d'opposition n'a montré autant d'inquiétude, n'a exprimé autant d'appréhension face à la situation du pays au double plan interne et externe. Dans un communiqué sanctionnant la réunion de sa direction nationale, le FFS a souligné l'extrême urgence d'amorcer un processus politique et l'ouverture d'un dialogue sincère et inclusif avec toutes les forces vives de la nation, dans un climat apaisé, d'ouverture politique et médiatique «pour permettre au pays de sortir de cette impasse historique».

Pour le FFS, il n' y a pas d'autre issue à la crise multidimensionnelle que traverse le pays à part «une solution politique globale et démocratique» pour mobiliser les citoyens à faire face aux défis économiques et sociaux.

«Cette démarche est la seule à même de résorber durablement la crise et répondre aux aspirations légitimes de millions d'Algériennes et d'Algériens», estime le FFS exhortant à cette occasion tous les patriotes, où qu'ils se trouvent, à prendre leurs responsabilités historiques «en renouant avec les valeurs et les principes de la révolution de Novembre 54».

Cela, pour barrer la route aux plans et aux stratégies mettant en cause notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale. Ce n'est pas de la démagogie, mais une menace réelle et sérieuse: l'Algérie fait l'objet d'une hostilité croissante de la part d'alliances géopolitiques de circonstance dont l'objectif est d'affaiblir ses capacités de résistance pour la soumettre définitivement aux intérêts prédateurs des puissances néolibérales. Le FFS lance une nouvelle fois un appel à la raison qui doit prévaloir en ce sens qu'il considère que «la Sécurité nationale est une notion globale qui intègre aussi bien les aspects militaires, policiers et de renseignements que les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels».

Dans son document, le FFS a brossé un tableau noir de la situation socio-économique. «L'Algérie est à la croisée des chemins», souligne le document notant que la crise que traverse le pays ne cesse de s'accroître et prend «des proportions de plus en plus inquiétantes, mettant en péril la pérennité de l'Etat national». Il cite à ce propos la crise sanitaire qui vitrifie l'activité économique et paralyse le champ politique. «Frappés durement par la crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales désastreuses, les Algériennes et les Algériens voient leurs conditions de vie et de travail se détériorer et leur pouvoir d'achat s'éroder de jour en jour», lit-on dans le communiqué. Face à la gravité de la situation, le FFS dénonce ce qu'il a qualifié «d'immobilisme insupportable» qui ne laisse entrevoir que de «très sombres perspectives pour notre pays si des actions concrètes et urgentes ne sont pas entreprises». Au plan international, le FFS est profondément préoccupé par les situations de tension et de recours aux armes qui prévalent dans de nombreuses zones de conflits, notamment dans notre région et notre espace vital. Il réaffirme à ce propos que ces conflits ne sauraient trouver de solutions par les ingérences multiformes qui «cachent le plus souvent des guerres d'intérêts économiques par belligérants interposés». Aussi, note le communiqué du parti, il serait naïf et illusoire d'espérer une quelconque solution qui nous viendrait par l'appui conjoncturel des puissances étrangères, «dont les contreparties politiques et économiques risquent d'être lourdes de conséquences pour l'indépendance de nos pays et l'émancipation de nos peuples».

C'est dans ce contexte que le FFS lance l'initiative d'une Convention nationale qui rassemblera, «dès que les conditions seront réunies», les acteurs politiques et les représentants de la société civile, pour débattre de la situation du pays et convenir ensemble d'un programme commun de sortie de crise.