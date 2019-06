Le FFS s’est félicité du «succès retentissant qu’a eu la rencontre des forces démocratiques pour l’alternative démocratique. «C’est la consécration d’une volonté commune des participants à cet évènement historique, à conjuguer leurs efforts pour contribuer à trouver une issue consensuelle et viable à la crise politique nationale», souligne le parti dans un communiqué signé par son secrétaire national, Hakim Belahcel. «La rencontre d’aujourd’hui a été une opportunité inédite aux partis politiques de l’opposition, aux représentants de la société civile et aux personnalités nationales autonomes, d’exposer librement leurs positions respectives par rapport à la situation du pays», a estimé le FFS, pour lequel «le pacte politique qui a été élaboré à l’issue de cette conférence de dialogue et de concertation, sera un socle significatif pour les démarches politiques communes à entreprendre dans les prochains jours».Le FFS dément, cependant, «l’information qui a été répercutée dans certains sites d’information, selon laquelle les participants à la réunion avaient délégué un représentant comme coordinateur de cette initiative politique». Pour le FFS, cette «louable initiative politique de sortie de crise n’est qu’à ses débuts». «D’autres rencontres seront organisées prochainement, afin d’évaluer les avancées et de tracer les perspectives», indique le communiqué.