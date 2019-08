Pour unifier les rangs du parti et assurer sa pérennité, face à un régime qui menace son existence par tous les moyens, le FFS a suspendu les décisions de sanctions et d’exclusion prises à l’encontre de certains de ses militants depuis le dernier congrès extraordinaire. «Dans le but de créer les conditions et le climat nécessaire, la direction nationale décide de suspendre à compter de ce jour toutes les sanctions prises depuis le dernier congrès national extraordinaire à l’encontre de ses militants, de traiter au cas par cas les autres sanctions prises avant ce congrès et de réunir dans les plus brefs délais le conseil national au siège national. Sur la base de la composante du conseil national tenu le 25 janvier 2019, incluant les membres du conseil national, concernés par la présente décision de suspension des sanctions», peut-on lire sur la déclaration de la direction nationale du vieux parti d’opposition. A titre de rappel, des décisions d’exclusion ont été prononcées contre Salima Ghezali, Chafaa Bouaïche et Hassan Ferli. Le FFS évoque les manœuvres du pouvoir visant à le neutraliser. «Il ne s’agit nullement de déjuger les décisions prises, mais d’apporter les solutions pour sauvegarder l’unité du parti», est-il justifié. «Désormais le pouvoir ne désespère pas d’y parvenir à présent que des fractures internes sur le plan politique et organique apparaissent au grand jour et fragilisent le parti. Tout indique que le pouvoir s’apprête à engager des représailles contre le parti et ses dirigeants pour leur soutien au mouvement citoyen et leur opposition intransigeante à l’agenda du régime visant à imposer une élection présidentielle sous son égide et sans transition», explique-t-on. «Les refus d’accorder des autorisations de réunion dans des salles publiques en sont les premiers signes. La sur- médiatisation de tout ce qui peut susciter des conflits et accentuer les divisions au sein du parti, à travers leurs relais médiatiques (télévisions, presse et réseaux sociaux), confirme le sinistre dessein du pouvoir de neutraliser le parti, voire de le faire imploser», est-il noté. «Il est en effet urgent et impératif que le parti retrouve son unité et sa pleine capacité d’action pour résister aux manœuvres du pouvoir et se maintenir à l’avant-garde du combat politique, en ce moment historique…»,est-il indiqué. Ainsi, est-il annoncé le report du sixième congrès en ce moment crucial de la vie du parti. «Dans le contexte actuel il devient évident à tous que la désunion ne permet pas d’organiser un congrès national rassembleur», est-il ajouté. Le FFS compte également réunir dans les plus brefs délais le conseil national. Cette session, incluant les membres du conseil national, concernés par la présente décision de suspension des sanctions, aura notamment à débattre et acter la décision d’annulation des sanctions, adopter la feuille de route pour la préparation du 6ème congrès et arrêter la date du 6ème congrès national: à confirmer (27-29 septembre) ou à reporter en fonction de l’état d’avancement de la préparation. Sur le plan politique, le parti examinera la question du retrait des parlementaires. «La direction nationale proposera la mise en place d’un comité Ad-Hoc consensuel qui aura pour mission principale de préparer ce conseil national et de réunir les conditions de sa réussite», est-il relevé.