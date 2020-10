Poursuivi dans une affaire de détournement de blé subventionné et d’indus avantages, le fils du défunt général Larbi Belkheir, Lamine Belkheir, a été condamné, hier, par le tribunal de première instance de Ghardaïa, à 6 mois de prison, dont 3 fermes, rapportent des sources médiatiques. Les autres mis en cause, dont le directeur régional de l’Office algérien inter-professionnel des céréales de Laghouat, ont été relaxés, selon la même source. Les prévenus étaient accusés de « dilapidation des deniers publics », « d’octroi d’avantages indus » et de « trafic d’influence ». Lamine Belkheir, un homme d’affaires spécialisé dans l’agroalimentaire, bénéficiait de facilités pour l’obtention des crédits auprès des banques publiques et le statut de privilégié auprès de l’Oaic. Le fils du défunt général a été soupçonné de « trafic lié aux activités de sa semoulerie Sersou, dissoute en 2009 et Pâtes Sersou qui active toujours ». Il a été présenté par les éléments de la gendarmerie devant le tribunal de Ghardaïa, en septembre dernier, puis incarcéré. L’enquête nationale sur les activités des minoteries a dévoilé un grand trafic lié « à la vente en l’état comme aliments du bétail, du blé importé et destiné à la fabrication de la farine et de la semoule, subventionnées par l’Etat, fausse déclaration sur les capacités de trituration et exportation illégale » occasionnant un préjudice financier colossal. Selon l’enquête, les propriétaires des minoteries « augmentaient leurs capacités de trituration pour obtenir de plus grandes quantités de blé afin de vendre le surplus aux éleveurs de bétail comme aliment, ne respectent pas l’arrêt obligatoire d’un mois pour la trituration, réexportent le blé subventionné en l’état ou le cèdent à des fabricants de pâtes qui le réexportent, alors qu’il est destiné à la production de la farine et de la semoule ».