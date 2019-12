Les élections présidentielles en Algérie depuis l’accession en 1963 d’Ahmed Ben Bella à la magistrature suprême n’ont pas été un long fleuve tranquille même si elles ont accouché de périodes d’accalmie et de stabilité. C’était sans compter sur le retour de manivelle fruit d’une chape de plomb qui pesait sur les Algériens. La restriction des libertés individuelles, le musèlement de toute tentative d’opposition, l’interdiction de création de parti politique allaient sonner l’ère du parti unique. Celui du Front de libération post-indépendance qui va se révéler comme une machine électorale redoutable sans laquelle l’accès à la tête du pays sera impossible, une machine qui, par ricochet, broiera toute velléité porteuse de projet nouveau ou qui tentera de s’opposer, celui qu’elle imposera à une société qui venait de sortir de 130 années de colonisation. Son espoir de faire ses premiers pas vers une démocratie qui restait à construire comme l’ont conçue les architectes de la plateforme de la Soumman (Abane Ramdane et Larbi Ben M’hidi) sera étouffé dans l’œuf.

Luttes intestines

Le fleuve sera détourné. Ce titre du fameux roman du regretté Rachid Mimouni, ne peut mieux refléter cet espoir, ce rêve contrarié qui sera de surcroit accompagné de liquidations physiques, de luttes intestines. C’est dans un tel contexte qu’Ahmed Ben Bella sera porté à la présidence de la République du 15 septembre 1963 au

19 juin 1965 date à laquelle il sera renversé par son ministre de la Défense, le colonel Houari Boumediene. Il sera le second chef de l’État de 1965 à 1976, puis président de la République de 1976 à 1978. De son vrai nom Mohamed Ben Brahim Boukharouba, celui qui prendra pour nom de guerre Houari Boumediene qui lui collera à ce jour à la peau est né officiellement le 23 août1932 à Aïn Hassainia (ex-Clauzel), commune située à environ 15 km à l’ouest de Guelma. Issu d’une famille de paysans pauvres, il évolue au sein d’une fratrie de six enfants (quatre soeurs et deux frères) que leur père peine à élever.

Il débarrassera le pays des derniers oripeaux du colonialisme. En 1968, il fera évacuer la base militaire occupée par la France à Mers el-Kébir (Oran). Il décidera de nationaliser les hydrocarbures le 24 Février 1971. Sa voix résonnera aux quatre coins de la planète. Le Sommet des non-alignés qu’il organisera en 1973 qui réunira les plus grands dirigeants du tiers- monde peaufinera sa stature incontestable de leader de ce mouvement. Il soutiendra activement les mouvements de libération d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, c’est de cette époque qu’Alger tirera son statut de « La Mecque des révolutionnaires ». En 1974 il est ovationné par les grands du monde lors d’un discours autant mémorable qu’historique qu’il prononcera, en arabe, à New York devant l’Assemblée générale de l’ONU, réunie en séance extraordinaire. Il jettera les prémices de la lutte pour un

« nouvel ordre économique mondial ». Ce sera le véritable début du dialogue Nord-Sud qui portera son empreinte. C’est sous sa houlette qu’Alger accueillera le premier Sommet des chefs d’Etats des pays membres de l’Opep en 1975. Cela ne le débarrassera pas de cette réputation d’homme à poigne justifiée. S’il finira par être pratiquement adulé par l’Algérie profonde, notamment c’est sous son règne que la chape de plomb montera en pression, au point de devenir étouffante. Il décédera le 27 décembre 1978.

Octobre 1988

Chadli Bendjedid militaire de carrière sera désigné secrétaire général du FLN en janvier 1979, à l’issue du 4e congrès, puis candidat à l’élection présidentielle. Il lui succèdera le

9 février 1979 au 11 janvier 1992. C’est sous ses mandats que sera mis fin au système du parti unique. Il engagera le pays dans le multipartisme et mettra notamment fin aux mesures de restriction de quitter le territoire national. Son second mandat sera marqué par les manifestations d’octobre 1988 qui seront violemment réprimées. Des centaines de morts seront déplorés. L’état de siège sera déclaré. Il sera réélu une troisième fois le 22 décembre 1988. Il fait approuver par référendum une troisième Constitution qui consacrera le multipartisme pour mettre fin à 26 ans d’hégémonie du Front de Libération nationale. Le premier tour des élections législatives largement remportées en décembre 1991 par le Front islamique du salut, lui seront fatales. Le processus électoral sera interrompu, Chadli sera poussé à la porte. Il démissionnera le 11 janvier 1992. L’interruption du processus électoral allait plonger l’Algérie dans un vide constitutionnel qui aura pour conséquence de signer l’entrée en lice des groupes islamistes armés et le début d’un terrorisme aveugle, sanglant et sauvage. Mohammed Boudiaf sera appelé à la rescousse. Figure emblématique de la guerre de libération, il aura présidé aux destinées de l’Algérie durant moins de

6 mois seulement. Il sera assassiné le 29 juin 1992. Un véritable traquenard pour celui qui, en l’espace de moins de six mois (16 janvier au 29 juin 1992), aura redonné l’espoir à des générations d’Algériens, à une jeunesse qui, de surcroît, ne le connaissait pas et ignorait le rôle majeur joué par cet homme d’exception dans la libération de son pays.

Corruption

Un Haut comité d’Etat sera installé avant que le général Liamine Zeroual qui fut son président ne soit élu en 1995 au cours de la première élection présidentielle à scrutin pluraliste. Il présidera aux destinées de l’Algérie jusqu’au 27 avril 1999, date de sa démission. Abdelaziz Bouteflika prendra sa succession. Il amendera la Constitution. Ce qui lui permettra de briguer quatre mandats successifs de 1999 à 2019. Des marches pacifiques historiques et exceptionnelles feront barrage à sa candidature à un cinquième mandat. Sous la pression d’un Mouvement populaire exceptionnel il sera poussé à la démission qu’il actera le 2 avril. Son règne dévoilera et sera marqué par des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics d’une ampleur insoupçonnée, inégalée. Deux de ses premiers ministres (Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal) ainsi que plusieurs de ses ministres et des hauts fonctionnaires ayant exercé durant ses mandats croupissent en prison. Il aura légué un pays miné par une crise financière qui a fait disparaître un Fonds de régulation des recettes de 70 milliards de dollars, fait fondre des réserves de changes de près de

200 milliards de dollars et une économie à bout de souffle. Une conjoncture dont va hériter le prochain président de la République qui sera issu du scrutin d’aujourd’hui. M.T.