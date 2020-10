Tout en exprimant son soutien total et inconditionnel au projet de l'amendement constitutionnel, le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, continue à exhorter, les électeurs à voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Le tout nouveau SG de l'ex-parti unique a animé, hier, un meeting à Boudouaou dans la wilaya de Boumerdès. Il a affirmé, que «ce texte contribue à renforcer la démocratie et consacre le principe de l'alternance au pouvoir, à travers la limitation des mandats». Il a exhorté les électeurs à voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution, qui sera la «source des réformes revendiquées par le Hirak, pour une Algérie nouvelle. Il a soutenu, mercredi dernier à Chlef, que «le projet d'amendement de la Constitution va contribuer au renforcement de la démocratie et à l'alternance au pouvoir». Pour Abou El Fadhl: «Cet amendement a réduit les prérogatives du président de la République et limité les mandats présidentiels à deux seulement, tout en décrétant que ces articles sont intangibles».Il a estimé que «ces articles sont de nature à garantir l'alternance au pouvoir, renforcer la démocratie et éviter la monocratie». «La limitation des mandats parlementaires à deux est, aussi, un message d'alternance au pouvoir et une offre d'opportunités aux compétences et aux jeunes», a-t-il dit. Il a, également, loué la possibilité offerte par ce projet d'amendement constitutionnel de «la désignation d'un chef du gouvernement à partir de la majorité parlementaire de l'opposition, ou d'un Premier ministre à partir de la majorité présidentielle». Au yeux de Baâdji «cet article a constitutionnalisé la pratique démocratique et a généré un équilibre entre les pouvoirs». Sur sa lancée, il s'est félicité «de la création d'une Cour constitutionnelle, dotée de prérogatives de contrôle des actions des institutions de l'Etat, avec possibilité de levée de l'immunité parlementaire des députés».

Il a affirmé que «son parti n'est en conflit avec aucune formation politique». Il a, en outre, plaidé pour «un code de déontologie pour l'exercice politique et de marcher la main dans la main pour l'édification de la nouvelle Algérie». Il a rappelé, par ailleurs, que «la révision de la Constitution est l'un des engagements électoraux du chef de l'Etat et une réponse aux revendications du Hirak...». Pour lui, «ce projet va concrétiser le changement exigé par le Mouvement populaire».