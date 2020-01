La politique réserve parfois des tours funambulesques, c’est le cas pour le Front de Libération nationale (FLN). Ce parti qui a été dépouillé de sa sève libératrice de la période du mouvement de libération nationale, et qui a été domestiqué de la manière la plus burlesque, semble vouloir réapparaître sur l’échiquier politique sans en avoir la moindre honte quant à sa participation aussi vile que désastreuse dans la casse des ressorts de l’Etat et de la société à la fois.

Un communiqué répercuté par la direction provisoire dudit parti-appareil, a fait allusion à la mise en place d’une « commission chargée de l’élaboration des propositions sur la révision de la Constitution », (sic). Les responsables du FLN semblent ne pas faire dans l’autocritique et l’inventaire nécessaires pour pouvoir d’abord cerner la situation d’impasse et d’imbroglio dans laquelle il se trouve. La situation au sein de ce vieux parti n’est pas du tout reluisante, elle ressemble dans plusieurs cas à celle d’un malade qui est frappé de lobotomie et dans le sens de l’adaptation à la situation actuelle qui lui est quasiment difficile de suivre.

Que pourrait-il avancer le FLN comme propositions dans le cadre de la révision de la Loi fondamentale ? Est-il dans une posture lui permettant d’être un élément de poids dans la conjoncture et le contexte actuel que traverse le pays sur fond de changements structurels en cours ? L’opération n’est pas du tout facile pour un FLN amoindri et affaibli par ses scandales à travers ses ex-secrétaires généraux et ses ex-ministres et walis et autres chefs de daïra et maires impliqués dans des affaires de corruption, de détournement des deniers publics et autres affaires dont la rapine et la prédation constituent le levier potentiel et de choix de ses pratiques sur le terrain politique.

Cette posture n’a pas besoin qu’il y ait un remake et juste un lifting comme cela fut le cas durant des décennies où ce parti fut utilisé comme piédestal pour les besoins de rééquilibrage et le recentrage de la scène politique sur fond d’une allégeance et cooptation pour et par le système en mettant le potentiel de l’opposition politique et sa force hors circuit.

La situation politique actuelle n’est pas celle qui faisait du FLN un instrument, voire un outil pour le compte des forces centrifuges et occultes dans le but de se doter d’une légitimité électorale et politique via une représentation de pacotille.

L’image actuelle qui frappe le FLN, est celle d’un parti qui est réduit à sa juste existence de loque sans poids ni force sur les événements et le cours de la réalité politique. L’urgence réside dans le retour aux fondamentaux politiques qui concernent les partis en général, à savoir de se soumettre à la loi de la critique et de l’autocritique pour aspirer à un renouveau digne de ce nom. Le FLN doit d’abord faire son mea culpa et assainir ses rangs de toutes les limaces qui ont fait de lui un cadre et une institution où l’argent sale, la corruption, la prédation et les pratiques mafieuses sont devenus son identité par excellence. Le temps des propositions politiques, voire sociétales n’est pas encore de l’ordre de l’actualité pour un parti où la responsabilité dans la destruction de l’édifice institutionnel de l’Etat est avérée d’une manière manifeste.

Certes, le seul filtrage qui puisse ordonner et permettre à n’importe quel parti d’exister, c’est bien celui des urnes via un suffrage universel. La démocratie comme mode opératoire se réfère à ce critère de la sélection politique. Mais dans le cas du FLN, le filtrage doit passer inexorablement par une sérieuse révision de sa matrice hybride héritée de la période où le parti s’identifiant à l’Etat en sa qualité d’appareil au service du pouvoir et non pas de l’Etat et de la société.

Il serait vain de faire comme si de rien n’était et reprendre les choses en main en tournant le dos aux mutations grandioses que connaît le pays depuis l’élan historique du 22 février. Ça serait de la frénésie et de l’ineptie et de l’anachronisme historique.