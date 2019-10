Le FLN a condamné, hier, les propos tenus par la députée européenne Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen qui a exprimé, vendredi dernier, son soutien au Hirak. Il a qualifié la sortie de la députée européenne comme «ingérence dangereuse», soutenant que l’objectif visé est de briser les efforts déployés en vue de mettre le pays sur la voie de la sortie de crise. «Le FLN exprime sa condamnation contre l’ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l’Algérie (…). L’Algérie et son peuple, libre et souverain, ses institutions constitutionnelles et son Armée nationale populaire sont capables de trouver les solutions pacifiques et sûres à même de trouver une issue à la situation actuelle», a déclaré le parti dans un communiqué signé par son secrétaire général intérimaire, Ali Seddiki, ne manquant pas de réaffirmer, de nouveau, que seule la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain permettra à l’Algérie de sortir de la crise actuelle. Pour l’ex-parti unique, la déclaration de la députée européenne jette certes, le «trouble», mais le peuple saura faire «obstacle à ces manœuvres, à travers sa participation forte dans la réussite de ces élections». Affichant sa grande confiance dans la conscience des citoyens et citoyennes qui ont déjà fait « preuve d’un sens de la responsabilité», le FLN se dit persuadé que les Algériens qui ont toujours «exprimé leur refus de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays», sauront mettre «l’unité nationale au centre de leurs préoccupations». Outre le FLN, plusieurs autres formations politiques ont exprimé leur rejet de l’ingérence du Parlement européen à l’exemple d’El Islah de Filali Ghouini. Dans un communiqué rendu public, hier, le parti a dénoncé énergiquement les «dernières immixtions étrangères dans les affaires internes du pays» et, notamment la déclaration de Marie Arena qu’il affirme être «loin de toute véracité et objectivité». Dans la même veine, l’alliance Nahda-Adala-Bina s’est dit «étonnée par le timing et l’usage qui est fait des nouvelles déclarations et positions du Parlement européen, dont les députés prétendent maintenant accorder de l’intérêt à la situation en Algérie, proposant leur soutien au Hirak et affichant leur disposition à accueillir ses représentants». Et d’ajouter «devant une telle position provocatrice pour notre peuple dans cette conjoncture délicate, nous, groupe parlementaire Nahda-Adala-Bina, appelons ces députés à s’occuper des droits de leurs peuples qui continuent à manifester dans certaines capitales européennes avec une certaine violence et contre-violence».