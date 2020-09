Le parti de Front de Libération nationale (FLN) a dénoncé dans un communiqué officiel la normalisation des relations entre le Bahreïn et l'entité sioniste qui occupe les terres de la Palestine. Le communiqué a usé d'une sémantique très ferme montrant de la sorte l'attitude d'un parti qui considère la question palestinienne comme une ligne rouge quant à la résolution de la question de la décolonisation. Dans ce sens, le FLN a fait savoir à propos de cette entreprise «inqualifiable» du Bahreïn que «Le parti du Front de Libération nationale (FLN) avait appris avec colère et un extrême mécontentement la décision de Bahreïn de normaliser ses relations avec l'entité sioniste usurpatrice», a précisé le communiqué d'un ton sévère et sans ambages. Répliquant dans le même sillage condamnant l'attitude de Bahreïn en précisant que «cette décision ne changera rien aux vérités historiques et géographiques, car la Palestine est une terre occupée dont le peuple lutte pour libérer ses territoires et établir son Etat indépendant avec El Qods pour capitale», c'est une manière de répondre et faire savoir que la cause palestinienne reste intacte en termes de droit d'un pays en quête d'indépendance et de droit de recouvrir ses terres spoliées par l'entité sioniste. Le parti du Front de Libération nationale a rappelé sa position de principe et historique dans un contexte de renoncement de certains pays par rapport au soutien franc et sans ambages de la cause palestinienne. À ce propos, le FLN a souligne que «le parti FLN, connu pour son histoire révolutionnaire riche, sa lutte nationale et la prise de conscience de ses enfants, réaffirme ses positions de principe constantes soutenant la cause palestinienne, de même qu'il renouvelle son appel, aujourd'hui et plus que jamais, aux enfants du peuple palestinien et à l'ensemble de ses factions nationales à resserrer leurs rangs, à unifier leurs efforts et à adhérer à l'essence même de la question palestinienne à savoir: chasser l'occupant et établir un Etat indépendant avec El-Qods echarif pour capitale», mentionne-t-on.

Le FLN n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour signifier à la Ligue arabe que son rôle est surtout d'asseoir cette attitude «infâme» et «déshonorante» en déclarant que l'attitude «infâme et honteuse se nourrit du silence officiel, proche de la complicité, de la Ligue arabe qui perd chaque jour les fondements de son existence et de sa continuité (...) d'autant qu'il s'agit là d'une violation flagrante de l' initiative de paix arabe», précise-t-on.

Le FLN semble sortir de la «ghettoïsation» politique relevant des chapelles obéissant à la logique de diktat qui lui a été imposée pendant des décennies par les pouvoirs successifs en matière de prises de position sur des questions majeures et délicates qui concernent les pays arabes en général et la question palestinienne en particulier.