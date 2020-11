Loin de se sentir accablé par les critiques qu'il a essuyées en rapport avec le taux de participation au référendum sur la révision constitutionnelle, le FLN revient à l'assaut et tente de reprendre la place qu'il occupait avant le tsunami du Mouvement populaire. En effet, à bien lire le dernier communiqué de son bureau national, le vieux parti énumère les faits d'actualité et s'empresse d'épouser le discours officiel sur l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans le pays. Commençant par les récents incendies qui s'étaient déclarés dans une dizaine de wilayas du pays, le FLN y voit un «sabotage» et estime que «les auteurs de ce crime intentionnel doivent être poursuivis et punis pour que les saboteurs et criminels ne récidivent plus».

Le bureau politique du vieux parti n'omet pas de joindre sa voix à ceux qui se préoccupent de la santé du président de la République, en affichant son soulagement quant aux «résultats rassurants de l'état de santé» du chef de l'Etat. Le propos apaisant du FLN est, en soi, un bon signal, en ce sens qu'on voit mal le parti de Abou El Fadhl Baâdji évoquer un pareil sujet, sans en référer à l'exécutif. Il reste que dans son désir de retourner dans le giron du pouvoir, en cette période transitoire, censée déboucher sur un nouveau système politique plus transparent, le FLN ne semble pas faire son mea culpa, poursuit sa logique et ne se tracasse pas le moins du monde de ce que pense l'opinion nationale. Et pour cause, alors que beaucoup d'observateurs pointent la faiblesse de la participation populaire pour le rendez-vous référendaire, malgré la mobilisation de quelques formations politiques, le FLN dit dans son communiqué avoir «abordé le bilan des meetings et activités organisés par le parti dans le cadre de la campagne de sensibilisation au référendum sur l'amendement constitutionnel», sans en tirer aucune conclusion. Il s'est, par contre, félicité «du climat d'organisation de l'opération référendaire, en dépit de la conjoncture sanitaire inédite». Ainsi, le vieux parti qui donne l'impression de mettre, encore une fois, la poussière sous le tapis, s'est contenté de saluer les efforts de l'Autorité nationale indépendante des élections «qui est un véritable acquis de l'Algérie nouvelle, où le peuple est libre de dire son mot et d'exprimer sa volonté en toute souveraineté et transparence», rapporte le même communiqué.

Par rapport à la crise sanitaire que vit le pays, le FLN n'apporte aucune contribution ni critique et se range du côté de l'Etat saluant ses efforts «dans la lutte contre le Covid-19». Dans cette conjoncture particulière qui n'interdit pas un débat constructif, le FLN en appelle aux citoyens «à être compréhensifs et à contribuer consciencieusement et positivement au respect des mesures et dispositions visant à prévenir la propagation de cette pandémie». Aucune suggestion.

Dire que le FLN n'a pas compris l'urgence d'une mutation et la nécessité de s'adresser à l'opinion nationale en apportant son empreinte pour faire avancer les choses, relève de l'évidence. Dans son dernier communiqué, le vieux parti démontre qu'il ne s'est pas renouvelé et n'a pas l'intention de s'émanciper de la tutelle exécutive. Il reproduit les mêmes gestes, voire les mêmes phrases et ne semble aucunement s'adresser à ses militants et encore moins aux Algériens dans leur ensemble.

Le communiqué du bureau politique qui aborde la question internationale et met en exergue le soutien qu'il apporte à la diplomatie algérienne, évoque des principes que le FLN partage avec l'écrasante majorité de la classe politique nationale, mais également avec le peuple algérien. Ainsi, la question sahraouie qui fait l'actualité ces derniers jours a amené le FLN «à condamner fermement les attaques insidieuses et hostiles de l'armée marocaine contre les civils sahraouis, et la violation de l'accord de cessez-le-feu signé entre les deux parties au conflit au Sahara occidental en 1991». Autre sujet qui fait l'unanimité est l'ANP à laquelle le FLN rend hommage pour ses efforts tendant à «la préservation de la sécurité du pays et de ses frontières, des personnes et des biens».

Sorti de ces deux sujets qui font consensus, le vieux parti devrait, en principe, dépoussiérer son lexique et engager une vraie réflexion en interne pour produire un discours plus conforme aux réalités nationales du moment.