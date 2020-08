La nouvelle liste est réduite à 18 membres par rapport à la précédente qui comportait 24 membres. Le vieux parti unique tente de se refaire une santé, mais le pari est très difficile. Plusieurs anciennes figures du parti sont de retour à l'image de Saïd Bouhadja, l'ex- président de l' APN poussé à la démission, Mohamed Alioui, président de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Messaoud Chihoub, plusieurs fois député et ancien vice-président de l'APN, l'ex-membre du Conseil de la nation, Abdelkrim Korichi, Rachid Assas, sénateur et ex-membre du bureau politique, Djamel Madi, ex-membre du bureau politique à l'époque de Mohamed Djmaï, incarcéré à la prison d' El-Harrach.

Le nouveau secrétaire général, Baâdji Abou El Fadhel a affirmé à l'occasion de la session ordinaire du comité central tenue samedi au Centre international des conférences(CIC), que «les caisses du parti sont vides». Un aveu qui tombe comme un cheveu sur la soupe puisque le propos n'était pas de sonder les caisses du parti, mais de dévoiler la nouvelle composante du bureau politique. Or, cette déclaration laisse pantois pour un parti aussi riche que le FLN. Où est parti donc tout cet argent? C'est le SG de ce parti qui, par ses aveux, suscite ces questionnements.

Le FLN parti majoritaire au Parlement, qui se trouve, ainsi, secoué de plein fouet par une crise financière «peine à assurer les salaires de ses agents et fonctionnaires permanents au niveau de 120 mouhfadhas, 1700 kasmas et la direction centrale du parti», à en croire son premier responsable. «Si le parti compte un demi-millions d'adhérents, par contre il n'a pas hésité à faire venir des opportunistes et des intrus auxquels il a offert des premières positions sur les listes électorales», a-t-il commenté. Bien évidemment, «la responsabilité de cette descente aux enfers, incombe aux anciennes équipes dirigeantes...», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le FLN affiche son adhésion à la révision constitutionnelle proposée par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune. Il a déclaré, en outre «le soutien inconditionnel de son parti à toutes les décisions pises par le chef de l' Etat». il a indiqué, dans ce sens, que «les feux de forêts, les coupures d'électricité et les perturbations dans l'alimentation en eau potable, le manque de liquidité dans les bureaux de poste, enregistrés ces derniers temps, sont des actes malveillants visant à saper les efforts du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune». Sur un autre plan, il a accusé les anciens dirigeants «de se liguer avec d'autres parties pour s'attaquer, diaboliser et tenter de faire disparaître le parti...». Il considère les prochaines échéances électorales comme «une opportunité pour approfondir l'ancrage du parti, redresser son parcours et ses orientations politiques». Il a affirmé sur sa lancée que «son parti a été ciblé, durant la période passée, par une campagne malveillante l'accusant de trahison visant à nuire à sa réputation et à déformer son image». «Durant la période passée, le parti, qui a marginalisé les vrais militants et ouvert les portes aux nomades et intrus qui ont fait main basse sur ses structures, a été déchiré par des conflits», a-t-il estimé. Il a insisté sur «la nécessité de redresse le parti», tout en fustigeant ses détracteurs parmi les anciens responsables «qui lavent le linge sale du parti en public au lieu de reconstruire le parti». Pour Abou El Fadhel, le nouveau patron du FLN, « les positions et discours de certains anciens dirigeants du parti, sont autant de brèches ouvertes devant des plans ourdis par des parties qui ont des attaches douteuses contre le parti». Pour le SG «malgré qu'il disposait de la majorité, le FLN n'a de poids ni dans les assemblées élues locales, ni dans les deux chambres du Parlement ni encore moins dans le gouvernement...».