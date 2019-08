Les partis de l’ex-alliance présidentielle, en l’occurrence le FLN et le RND, réfutent l’idée selon laquelle ils comptaient paralyser le Parlement en riposte à leur exclusion de l’éventuel dialogue politique. Après le nouveau chef du RND, le secrétaire général du FLN, vraisemblablement en situation délicate, a publié avant-hier un communiqué pour apporter un démenti à l’information selon laquelle il envisageait de bloquer le Parlement en réaction à son exclusion du dialogue.

«Le FLN dément l’information selon laquelle il envisageait de paralyser l’APN en réaction à son exclusion du dialogue politique», peut-on lire sur ce communiqué. Pour l’ex-parti unique ces «informations sont dénuées de fondement». «Ces rumeurs sont propagées par des professionnels du mensonge dans le but de créer la confusion, provoquer le désordre en vue d’empêcher toute initiative politique visant à sortir le pays de l’impasse», indique-t-on. D’après le FLN, «ces mensonges ont pour but de saper les efforts des bonnes volontés qui cherchent une issue constitutionnelle à la crise actuelle». «Au FLN, il n’ y a pas de place aux positions versatiles, nous refusons d’investir dans la situation critique actuelle du pays, nos positions sont constantes, nous les avons exprimées en toute clarté ; nous soutenons toute initiative pour protéger l’Algérie», a-t-on écrit sur ce document. Décidément, les deux appareils du pouvoir tentent de se faire réhabiliter par n’importe quel moyen dans le sillage de la contre-révolution en marche, indiquent de nombreux observateurs. Dans ce sens, le secrétaire général par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, a publié lui aussi, lundi dernier, un tweet pour nier cette information. «Nous soutiendrons les résultats du dialogue même si on n’y participe pas», a-t-il souligné. «Une information dénuée de tout fondement rapportée aujourd’hui par un organe d’information laisse croire que le RND, avec un autre parti, menacent de paralyser le Parlement, s’ils sont exclus du dialogue national», écrit l’ex-ministre de la Culture sur son compte Twitter. «En ma qualité de secrétaire général par intérim du RND, je tiens à démentir formellement cette information, niant que mon parti ait pensé un jour à adopter une telle démarche.» Le nouveau patron du RND a réitéré en cette occasion «son soutien à la Commission du Dialogue et de Médiation pour faire aboutir sa mission». Par ailleurs, l’actuel Parlement est censé jouer un rôle dans le cadre du processus du dialogue initié par le pouvoir de fait. Des amendements à la loi électorale et d’autres textes seront votés par cette assemblée dominée par le FLN et le RND. Pour rappel, le coordinateur de ladite commission du dialogue et de médiation, Karim Younès, a indiqué ne pas associer les partis de l’ex-coalition présidentielle au dialogue, en réponse aux revendications du Mouvement populaire.

La posture que prennent les deux anciens piliers du régime ne relève certainement pas de leur volonté propre, puisqu’on voit mal une majorité parlementaire bloquer un processus politique qui se construit avec les peines que l’on sait. Il reste cependant que la sortie de Mohamed Djemaï et Azzeddine Mihoubi étaient-elles volontaires et souhaitées par les cadres des deux formations politiques ?

Une telle position pourrait, au final réhabiliter politiquement le RND et le FLN, même si leur retour à la scène partisane est, elle, conditionnée par un retour en grâce auprès des électeurs, ce qui est manifestement encore loin d’être acquis. Mais, on ne peut jurer de rien tant que les urnes n’ont pas encore parlé.