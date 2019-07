L’écroulement du système finissant s’est traduit de manière spectaculaire à travers les arrestations opérées dans les rangs des Exécutifs qui en ont été la vitrine durant deux décennies. Derrière cette «opération de démolition», nécessaire aux yeux de la majorité des Algériens, la matrice politique dudit système est elle aussi sérieusement ébranlée. Il reste que l’écroulement de ce qui a été le pendant partisan et législatif qui a grandement contribué à la marche du régime, est certainement moins bruyant, mais tout aussi révélateur de la phase historique que traverse le pays. En effet, à la différence des «fractures» qu’a déjà vécues le système politico-juridico-administratif où il a toujours su préserver sa «matrice» et rebondir, après quelques concessions de façade, cette fois «le pronostic vital est engagé». Avant ce séisme majeur, l’ensemble des observateurs qui suivent la scène nationale constate que le personnel politique au pouvoir a très peu changé, au point où certains caciques ont bénéficié d’une «remise en forme» politique quelques années après une disgrâce, confirmant qu’au sein du système, «rien ne disparaît, tout se transforme».

La création du RND relevait de cette logique qui a vu le système réussir le tour de main de «réhabiliter» tout le FLN, après son «errance» dans l’opposition durant les années 90. Si le système ne s’est pas débarrassé du vieux parti, en le remettant en selle avec l’arrivée de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir, c’est précisément parce que ce parti était précieux pour assurer l’équilibre des forces entre les clans et maintenir un «œil» sur la société. «L’efficacité» de ses militants et son implantation aux quatre coins du pays ont donné au FLN la profondeur sociale, dont avait besoin le système pour gagner ces «combats» et surtout calmer toute velléité des Algériens à remettre en cause l’ordre établi. Cette mission que le RND accomplit avec, cependant, moins d’efficacité, a donné aux deux formations politiques l’avantage de fournir du personnel à l’Exécutif et construire, par la même, une sorte de nasse autour du pouvoir, n’y admettant que ceux qui montrent patte blanche.

Cette façon de faire a eu l’inconvénient de promouvoir un personnel très peu formé politiquement et parfois mu par des intérêts un peu trop personnels. C’est peut-être ce qui a cloché dans le « travail » de recrutement de cadres. Mais cela n’a jamais empêché les deux partis à être partie prenante dans les solutions à toutes les crises qui ont secoué le pays.

La Réconciliation nationale, le dialogue avec le mouvement citoyen, lors du printemps noir, l’ensemble des réformes constitutionnelles qui ont, faut-il le préciser, quelques ouvertures politiques que l’opposition considère comme factices, mais qui ont tout de même fait avancer certaines causes, comme la revendication amazighe.

Aujourd’hui, et après l’esprit de dégagisme qui anime la majorité des Algériens, le FLN et le RND qui réclament timidement une place à la table du dialogue, ne sont même pas cités par les animateurs de toutes les initiatives lancées depuis le 15 juin dernier. Les promoteurs vont jusqu’à s’interdire l’énoncé même de ces formations, de grands dirigeants se retrouvent aujourd’hui en détention provisoire.

Les nouvelles-anciennes équipes qui tiennent les rênes de ces deux partis ne parviennent même pas à s’asseoir à la même table avec la plus petite formation du grand rassemblement mis en place à la faveur de la présidentielle avortée.

Totalement esseulés, le FLN et le RND sont hors-jeu, pour la première fois de leur existence. Le dialogue, la prochaine élection présidentielle et les autres scrutins qui suivront se feront sans eux. Souffrant de mauvaise presse, pour ne pas dire mauvaise réputation, les deux piliers du système disparaîtront brutalement de toutes les institutions élues de la République.

Ce scénario inimaginable, il y a à peine quelques mois, est très probable, à voir le déroulé de l’actualité politique.

Mohamed Djemaï et Azzeddine Mihoubi, seront-ils les derniers chefs de ce qui a représenté le bras politique d’un régime qui s’est fracassé face au tsunami populaire ? Les deux personnages diront le contraire, mais l’Histoire ne plaide pas en leur faveur.