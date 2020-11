Pourquoi les Algériens ont boycotté massivement le référendum du 1er novembre? À chacun son explication, mais une chose est sûre la campagne électorale a été un échec total.

En effet, durant les trois semaines où ils ont sillonné le pays, les «animateurs» n'ont pas réussi à convaincre les Algériens de la nécessité d'aller voter pour cette nouvelle Constitution, censée fonder une «nouvelle République». Certains diront même que cette campagne aura eu l'effet inverse en incitant à...l'abstention. Et pour cause, le FLN, le RND et les autres parties satellites, d'une époque que l'on pensait révolue, ont pollué le scrutin. Ils l'ont pris à bras raccourcis pour faire sa promotion. L'excès de zèle était même au rendez-vous. Tout comme les vieilles méthodes de campagne, avec les «meetings» surnommés par la rue «cachir». Il était même question d'une «mégarencontre» du FLN au niveau de la Coupole du 5 Juillet, rappelant amèrement l'ère de celle appelant au 5e mandat de l'ex-président. Pour les observateurs, on a assisté à un monologue des vieux partis qui présentaient la nouvelle Loi fondamentale du pays à...eux-mêmes!

Les Algériens qui aspiraient au vrai changement après une révolution pacifique qui a subjugué le monde entier, se sont vus proposer ce changement par les...apparatchiks du pouvoir. Pour la rue, il est inconcevable de faire du neuf avec du vieux. Surtout quand il s'agit d'une classe politique rejetée par des dizaines de millions d'Algériens. Il était donc difficile de convaincre les citoyens du bienfait du projet constitutionnel quand il était présenté par des visages dont ils avaient demandé le départ. En voulant se replacer sur la scène politique, ces formations ont dynamité les desseins de l'Algérie nouvelle. Cette abstention-record est donc un message clair de la part des électeurs sur le fait que ces parties sont une page qu'ils veulent tourner! Ils ne sont, toutefois, pas les seuls «sabordeurs» de la campagne.

Les dérapages du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali d'Oran sont venus ajouter une nouvelle couche.

Les deux commis de l'État ont fait preuve d'un grave manque de tact envers les citoyens, rappelant que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ce qui n'a fait que plonger encore plus dans la morosité et la crise une campagne déjà bien fade. Il faut dire que «l'engouement» populaire pour un projet d'une telle importance n'était pas au rendez-vous. Le coronavirus n'était pas là pour faciliter les choses! Cependant, les animateurs de la campagne auraient pu s'adapter au contexte actuel en adoptant une «méthode 2.0». On aurait espéré que les réseaux sociaux soient utilisés pour présenter le projet de révision constitutionnelle à des Algériens de plus en plus connectés.

Une campagne plus «nette» qui aurait fait économiser du temps, de l'argent et surtout gagner plus en crédibilité. Mais même le site Internet dédié à cette Constitution n'a été mis en ligne qu'une semaine avant le scrutin. Une preuve de plus que les partis engagés dans cette joute électorale étaient déconnectés de la réalité. Et même si le hasard du calendrier n'était pas là pour arranger les choses.

Le 1er novembre a coïncidé cette année avec la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif. Quatre long jours de repos qui sont venus perturber la symbolique que se voulait représenter le référendum. Il est de notoriété publique que les Algériens profitent des longs week-ends pour aller passer quelques jours «au bled». Ces vacances du 1er novembre et du Mawlid n'ont pas dérogé à la règle. Surtout qu'elles ont lieu dans un contexte difficile avec un été en «quarantaine» et des rumeurs sur un éventuel «reconfinement». Beaucoup ont alors choisi de profiter de ce qui pourrait être l'une des dernières occasions de décompresser avant un bon moment.

Le vote n'était donc pas inscrit à leurs agendas. À cela, il faut ajouter la peur d'attraper le virus dans les bureaux de vote. Ce qui a refroidi les ardeurs de plus d'un.

Néanmoins, les vacances et le coronavirus ne peuvent pas justifier l'abstention de plus de 18 millions d'électeurs. Il faut tirer les bonnes leçons de ce scrutin...