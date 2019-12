Le FLN, dont le secrétaire général a apporté son soutien au candidat Azzedine Mihoubi, a réagi à l’élection de Abdelmadjid Tebboune. Dans un communiqué rendu public, hier, le vieux parti a présenté ses «sincères félicitations» au président élu. Une posture plutôt respectable qui traduit la volonté de ne pas couper les liens avec le président. En d’autres termes, le FLN ne veut pas insulter l’avenir et mise certainement sur un retour en grâce, après une « petite » erreur d’appréciation. D’ailleurs, le vieux parti qui reconnaît implicitement la défaite du candidat qu’il a soutenu, a salué «la régularité et la transparence de l’élection présidentielle». Cette reconnaissance, même attendue de la part de l’ex-parti unique, ne l’empêche pas de commenter l’attitude des Algériens vis-à-vis de la consultation électorale. «Les enfants du peuple algérien ont su faire preuve d’un haut degré de conscience et de nationalisme et manifester une forte volonté de construire l’avenir de leur patrie dans la sérénité et la stabilité», indique le parti dans son communiqué. On aura compris que le FLN ne revendique pas la victoire, comme dans le passé, mais l’attribue au peuple algérien dans son ensemble. Sur le sujet, le vieux parti a loué le «haut civisme qui a marqué la présidentielle et les efforts conjugués des institutions de l’Etat et à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité», et met en évidence le communiqué qui n’omet pas de souligner que la présence des forces de sécurité a permis «aux millions d’électeurs algériens de s’acquitter de leur devoir électoral en toute liberté et sérénité». La parenthèse de la victoire populaire fermée, le communiqué du FLN apporte le soutien du parti au président élu. Il n’est donc pas question de se ranger dans l’opposition au programme du nouveau président. Majoritaire à l’APN, le FLN garantit à Abdelmadjid Tebboune un apport conséquent en matière législative. Le communiqué l’annonce clairement, à savoir que ledit programme tend à «servir le peuple et réaliser ses revendications légitimes». Cette posture apportera à Tebboune l’assurance d’une APN plutôt docile et prête à valider tous les projets de lois qui lui seront soumis, même si pour cela le FLN doit trouver des alliés auprès du RND et des indépendants au sein du Parlement. Le travail a visiblement déjà commencé, puisque la même formation politique affiche «sa volonté de participer à la concrétisation des ambitions du peuple algérien pour lui assurer progrès et prospérité». Cela en déclarant au chef de l’Etat que «le peuple algérien réalisera sous votre direction ses ambitions et aspirations, renforcera sa confiance en les institutions de son pays et consacrera son unité». De fait, le nouveau président a un front en moins, celui du pouvoir législatif, dont le représentant majoritaire lui accorde sa confiance. Le FLN justifie son positionnement en l’assimilant à une réponse de sa part à la main tendue du président élu, ce qui constitue, pour le FLN «une motivation supplémentaire pour aller de l’avant dans la réalisation de son programme prometteur qui donnera assurément à l’Algérie la place qui lui sied», note le communiqué.