Sans grande surprise, le FLN a salué le discours prononcé lundi dernier du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire dans la 2ème Région militaire à Oran, selon le communiqué rendu public par le parti.

Le parti de Djemaï, a tenu à mettre en exergue «l’accompagnement clair et manifeste qu’assure l’institution de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN) au peuple algérien, aux institutions de l’Etat et au processus du dialogue pour la concrétisation des aspirations légitimes des Algériens à travers un dialogue sérieux, responsable et sans exclusivité dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution».

Complètement conquis à l‘option de la présidentielle, le FLN estime que « l’organisation d’une élection présidentielle transparente et régulière dans les plus brefs délais demeure le seul et unique moyen pour une sortie de crise, qui si elle perdure ne fera qu’aggraver la situation». Dans ce contexte il appelle à «ne pas perdre plus de temps et à aller vers la préparation sérieuse et effective d’une élection présidentielle, organisée et supervisée par une instance indépendante permettant ainsi au peuple algérien d’exprimer librement et souverainement son choix d’élire celui qu’il juge apte à diriger le pays durant la prochaine période, sans aucune tutelle ni préalables». Une position qu’il confirme par «le rejet catégorique de tous les appels à une transition ou un processus constituant incertain, représentant une grave menace pour l’unité des Algériens et leurs constantes consacrées dans la Constitution et les lois de la République».

Dans sa quête désespérée pour se refaire une santé politique et prendre part au dialogue, le parti n’a pas manqué cette occasion pour exprimer «son entière disposition à contribuer, sérieusement et efficacement, à la réussite du travail de l’Instance nationale de dialogue et de médiation» .

En somme, le FLN, indissociable des méfaits de l’ancien régime et croulant sous le poids de ses positions anciennes complètement dédiées au soutien du clan Bouteflika, fait l’objet ces derniers temps de plusieurs appels à sa dissolution et son retrait de la scène politique, à l’image des dernières critiques proférées par l’ONM, pour ne citer que celles-là. A ce titre, il faut dire que la dernière mue qu’il a opérée à sa tête, ainsi que sa tentative de se faire oublier, en cédant la présidence de l’APN, n’ont eu aucun effet de jouvence sur le parti, elles n’ont fait que confirmer la controverse qui l’a longtemps caractérisé. C’est donc, tapi dans l’ombre du pouvoir en place, que le FLN tente de subsister à travers ses incessantes déclarations d’allégeance, et confirme son incapacité à rebondir sur la scène politique, au moment où certaines formations politiques telles que Jil Jadid réclament, à défaut de sa dissolution, le changement de son appellation.