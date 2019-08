Au creux de la vague, largué par les évènements et s’accrochant mordicus à une énième tentative de faire peau neuve, et recouvrer une once de crédibilité, le FLN de Djemaï se débat sur la scène politique, à travers une position calquée au millimètre sur celle de la haute instance militaire et le dit haut et fort, à travers son dernier communiqué.

Ainsi, sans nuance aucune, «le FLN salue le dernier discours de Ahmed Gaïd Salah, prononcé lors de la cérémonie en l’honneur des lauréats des Cadets de la nation», rapporte le communiqué du vieux parti qui ne manque pas d’appeler «la classe politique, les personnalités nationales et la société civile à se hisser au degré de conscience montré par l’ANP, héritière de l’ALN depuis le début de la crise». Par son positionnement le FLN montre sa fidélité à toute initiative émanant du pouvoir. En apportant un soutien clair et public à la démarche préconisée par l’état-major de l’armée, il ne fait, en réalité, que perpétuer une tradition du parti qui a de tout temps été le bras politique du pouvoir. Cette posture est de nature à le remettre en selle, à l’occasion du dialogue, dont il veut faire partie et qui a, disons-le besoin, à ce que toutes les sensibilités politiques puissent s’exprimer.

Mais ce positionnement assumé et volontaire de la part de l’ensemble des cadres du FLN n’empêche visiblement pas une attitude politiquement assumée, elle aussi, en faveur des changements qui ont bouleversé l’équilibre de la scène partisane.

Ainsi, le vieux parti, dont une partie des anciens dirigeants a été jetée en prison pour corruption, ne semble trouver aucune gêne à s’inscrire en soutien à la contestation populaire. Mais cela ne signifie pas un basculement dans l’opposition. Et pour cause, le FLN considère que les revendications du Hirak ont été satisfaites. «Le parti a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de toutes les revendications populaires, et ce, grâce à l’engagement de l’institution militaire d’accompagner les revendications légitimes des Algériens, la protection de la justice de toute forme de pression, garantir la continuité des institutions de l’Etat dans le cadre de la Constitution», lit-on dans le communiqué.

Réagissant sur le dialogue national, Mohamed Djemaï, revient sur les points névralgiques, en l’occurrence, celui des préalables.

«L’appel à un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l’engagement de l’Etat à respecter ses résultats ne peut être un prétexte pour dicter des préalables pour y prendre part, et que, les tentatives d’influer sur le cours de la justice sont en totale contradiction avec l’édification d’un Etat de droit lequel réclament les Algériens, et auquel nous aspirons tous sans exclusion et marginalisation», insiste le secrétaire général du FLN.

Par ailleurs, le parti s’est dit prêt « à contribuer aux efforts de la commission de dialogue et s’engage à lui apporter tout son soutien tant au niveau central que local afin de parvenir à un règlement de la crise et concrétiser les revendications des Algériens». Il faut dire que dans la phase d’éparpillements, les partis de l’ex-alliance présidentielle, le FLN, RND, MPA et TAJ ont été exclus de toutes les initiatives de dialogue pour sortie de crise initiées par les partis et les personnalités de l’opposition, en l’ occurrence, celles des Forces de l’alternative démocratique, le forum national pour le dialogue ou encore, l’initiative lancée récemment par le forum civil pour le changement. C’est dans cette optique que Djemaï tentant de dénoncer une injustice, avait récemment appelé à un dialogue «sans exclusion» faisant allusion à une tentative d’exclure son parti du dialogue.

En somme, le FLN, qui n’arrive pas à se défaire de ses anciens démons, tente coûte que coûte, de glaner une place au sein du dialogue, et pour y arriver, il n’a pas manqué de crier à l’ exclusion. Une appréciation qui ne saurait rester sans confirmation, du fait que les actions, les consultations et les invitations pour participer au dialogue, débuteront aujourd’hui dimanche, selon les déclarations du Panel chargé de cette mission.