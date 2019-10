Pour la seconde fois de son histoire, le vieux parti ne présentera aucun candidat à la prochaine présidentielle.

La première fois, c’était en 1995 où le FLN était parmi les abstentionnistes appelant au «boycott» des élections qui ont porté Liamine Zeroual à la tête de l’Etat. Aujourd’hui, vivant une grave crise interne, le FLN a décidé de se mobiliser pour la réussite du prochain scrutin sans annoncer son soutien à aucun candidat. Il faut dire que le FLN est dépositaire d’un important réservoir électoral et que son choix d’adouber un postulant ferait pencher la balance. Mais il semble, pour le début de cette bataille électorale, donner libre choix à ses militants. Hier, le secrétaire général par intérim du parti, Ali Seddiki, s’est contenté d’appeler, les militants et les dirigeants du parti à « se mobiliser » afin de faire réussir la prochaine présidentielle pour laquelle « le FLN n’a pas de candidat ». Présidant une réunion qui a regroupé les membres du comité central (CC) de la région centre, Ali Seddiki a indiqué que la présidentielle du 12 décembre «est un devoir national auquel les militants et les dirigeants du parti doivent contribuer, en appelant les citoyens à se rendre aux urnes », ajoutant que «tout vote par les militants du parti est un vote en faveur du parti qui n’a pas de candidat pour la prochaine échéance électorale et également un vote en faveur du pays, pour lui éviter de retourner aux périodes transitoires qui vont faire perdurer la crise ». Lors de cette dernière réunion, Seddiki a adressé un message lu aux militants, dans lequel il a souligné que «la présence forte et la participation efficace à la prochaine échéance présidentielle est une responsabilité historique qu’il faut assumer pour faire sortir le pays de sa crise politique». La présidentielle est «un rendez-vous historique important » et « une opportunité pour renforcer l’unité du parti, notamment en cette étape où certaines parties saisissent l’aspiration des Algériens au changement pour cibler le parti et porter atteinte à son image, en lui imputant la responsabilité de tous les échecs ». Mettant en avant les mécanismes juridiques mis en place récemment, à travers l’installation de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), le responsable a précisé que grâce à ces mécanismes, « les Algériens pourront faire leur choix en toute transparence » et « le président qui sera élu aura la légitimité populaire qui lui permettra de concrétiser les aspirations des citoyens ». Evoquant le prochain congrès du parti, Seddiki a souligné « l’impératif d’en faire un congrès des militants par excellence », appelant les membres du comité central (CC) à aller vers la base et à œuvrer au rassemblement, avant cette importante échéance, sachant que le mandat des membres du CC s’achève en juin 2020. Les militants et les dirigeants qui n’assisteront pas au congrès «ne feront pas partie de la prochaine direction du parti », a-t-il prévenu. Fustigeant les parties qui réclament le retrait du FLN de la scène politique, Seddiki a affirmé que « le FLN est toujours présent grâce à ses militants ».