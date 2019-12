Le secrétaire général du FLN par intérim, Ali Seddiki, a annoncé, ce jeudi, que « son parti a pris la décision de soutenir la candidature de Azzedine Mihoubi à la présidentielle du 12 décembre 2019 ».

Pour Seddiki, « cette décision est venue à l’issue d’une rencontre tenue entre la direction du parti, avec Mihoubi », ajoutant qu’ « il s’agit du soutien d’une ligne nationaliste et novembriste. Nous le soutenons puisque nous cogérons avec le RND l’Assemblée populaire nationale, le Conseil de la nation, le gouvernement ainsi qu’un certain nombre d’assemblées locales élues », a ajouté le responsable de l’ex-parti unique. Mais ce sont là des arguments peu convaincants. Ne s’agit-il pas tout simplement d’opportunisme politique qui s’étale au grand jour alors qu’on entame la dernière ligne droite de la campagne ?

Le FLN, dont deux anciens secrétaires généraux, Djamel Ould Abbès et Mohamed Djemaï, et des ministres qu’il avait recrutés dans son comité central et son bureau politique se sont retrouvés en prison, ne savait plus sur quel pied danser. Le rejet massif exprimé à son égard par la population, l’a complètement évacué de la scène politique. Il a été placé dans l’embarras par rapport à l’élection présidentielle du 12 décembre. L’expression de son soutien à Azzedine Mihoubi est intervenue à moins de quatre jours de la fin de la campagne électorale.

Auparavant, les cadres du FLN laissaient entendre que si leur parti devait soutenir un candidat, ce serait éventuellement Abdelmadjid Tebboune, membre du comité central. Ce dernier s’est présenté à ladite élection comme candidat indépendant.

La position du FLN suscite des interrogations, d’autant plus que d’autres organisations de masse et de la famille révolutionnaire, au niveau de certaines wilayas du pays, se sont également jointes à Mihoubi. C’était le cas à Mila, où neuf organisations, dont les bureaux de la wilaya de l’Ugcaa, la Coordination des enfants de chouhada, ont rejoint le candidat du RND. En plus du soutien du FLN à Mihoubi, le ralliement de TAJ et du MPA devrait également se confirmer. Pour nombre d’observateurs, cela voudrait dire que Mihoubi est le candidat du « consensus » ou « du pouvoir ». Il est, toutefois, possible que ce rush pour Mihoubi, à quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, ne soit qu’une diversion. Sur un autre plan, un ballet diplomatique a été observé récemment au siège du RND.

Le secrétaire général par intérim du RND a reçu l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen. Il a reçu, également à leur demande, au 17ème jour de la campagne, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Ulrike Maria Knotz, l’ambassadeur du Royaume de Belgique, Pierre Gillon et celui du Royaume des Pays-Bas (la Hollande), en Algérie, Robert van Embden. Il faut noter que le président des comités de soutien du candidat Tebboune à Tizi Ouzou, Slimane Kerrouche, a annoncé son retrait de la direction de campagne de l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune pour rallier le staff de Azzedine Mihoubi.

Parallèlement à l’engouement pour Mihoubi, un des proches du candidat Benflis a été arrêté pour « intelligence avec des parties étrangères » et le procès de l’affaire impliquant le fils du candidat Tebboune se déroule actuellement au tribunal de Sidi M’hamed(Alger).