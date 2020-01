Le secrétaire général par intérim, Ali Sediki, a démenti, hier, que «son parti ait tenté de bloquer le plan d’action du gouvernement». Il a assuré que «les députés du FLN sont prêts à débattre de tous les projets de loi soumis à la chambre basse du Parlement». Contesté, ce dernier a fait signer aux mouhafedhs, qu’il a réunis avant-hier au siège national, une motion de soutien en sa faveur. Les secrétaires des mouhafadate et les présidents des comités transitoires ont exprimé « leur soutien au SG du parti par intérim et affirmé leur disponibilité à l’accompagner dans l’accomplissement de ses fonctions en cette phase exceptionnelle, loin de toute forme de marginalisation, et ce en vue de renforcer la place du parti dans le respect de ses constantes et références idéologiques novembristes, par le biais du dialogue, de la concertation et de la pratique démocratique», lit-on dans le communiqué, sanctionnant la réunion des secrétaires de mouhafadhate et des présidents des comités transitoires. Ahmed Boumahdi, le doyen du bureau politique a indiqué pour sa part que «le FLN n’ira pas au musée car il dispose d’un ancrage et d’une vaste base sociale». Le parti met le cap sur son XIe congrès. «Ali Seddiki a été mandaté conjointement avec le bureau politique pour prendre toutes les mesures relatives à l’organisation dans les plus brefs délais du XIe congrès du parti», a indiqué le même document.

Il est également souligné «la disposition des secrétaires des mouhafadhate et les présidents des comités transitoires des mouhafadhate du parti à entamer la préparation de cette échéance et à veiller à réunir les conditions de sa réussite». Il a aussi invité les protestataires «à prendre part aux préparatifs du prochains congrès», tout en fustigeant ceux qui «plaident la mise au musée du sigle FLN».

Sur un autre plan, le FLN salue «l’engagement du président de la République en faveur de la révision de la Constitution qu’il a placée en tête des priorités de son mandat (...), ainsi que les consultations qu’il a entamées avec les personnalités nationales, les différentes formations politiques et civiles et les acteurs sociaux pour garantir l’entente nationale, concernant les grands intérêts du pays».

Le parti a exprimé sa satisfaction quant aux «mesures d’apaisement susceptibles d’instaurer la quiétude et de dissiper les tensions pour réaliser l’entente nationale».