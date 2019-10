Dans l’impossibilité de présenter un candidat à la présidentielle, le FLN devrait trancher sa position vis-à-vis de cette échéance lors de la réunion de son bureau politique qui se tiendra la semaine prochaine à Alger. Une série de neuf conférences régionales est déjà organisée depuis le 10 octobre dernier sous l’égide du secrétaire général par intérim, Ali Sadiki, appuyé par les membres du bureau politique. Il ne reste au programme de ces sorties que le conclave d’Alger, prévu pour le 26 octobre au siège national du parti à Hydra. Cette réunion coïncide avec l’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature. Lors de cette rencontre le bureau politique devrait présenter la synthèse de toutes les précédentes rencontres pour tenter de dégager la position du parti par rapport à la présidentielle. Avec l’impossibilité de présenter un candidat à la présidentielle prochaine, il ne reste plus au FLN que de soutenir un candidat du système ou de consensus ou bien laisser le libre choix à ses militants. Cette situation ressemble à celle de la présidentielle du 16 novembre 1995, qui a vu l’élection de Liamine Zeroual à la suite du premier scrutin pluraliste. A cette époque le FLN, sous la houlette de Abdelhamid Mehri, est resté à l’extérieur du pouvoir. Il signa avec six autres partis politiques, le contrat de Rome, par lequel il s’oppose directement au pouvoir militaire et sa gestion de la crise. Toutefois, le parti a fini par soutenir la présidence.

Par ailleurs, la première conférence qui s’est tenue le 10 octobre dernier à Mascara a réuni les cadres et élus du parti dans les wilayas de Mascara, Saïda, Relizane, Naâma et Tiaret. Elle a été suivie par celle d’Oran, ayant regroupé le même jour, les cadres et élus de la capitale de l’Ouest, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, et Aïn Témouchent. D’autres conclaves ont été tenus respectivement le 12 octobre à Sétif, le 13 à Annaba et le 14 octobre à Constantine.

La première a regroupé les élus et cadres des wilayas de Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et M’sila. Le deuxième conclave a réuni les cadres des wilayas de Skikda, Souk Ahras, Guelma et Tarf. La troisième conférence s’est tenue dans la capitale de l’Est du pays, à laquelle ont pris part des élus et cadres des wilayas de Constantine, Mila, Oum El Bouaghi et Jijel. Deux autres conférences se sont tenues à Batna, avec la participation des cadres issus des wilayas de Khenchela, Tébessa et Biskra et Aïn Defla, réunissant les élus et cadres des wilayas de Aïn Defla, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Médéa et Blida.

La rencontre de Laghouat a regroupé, ce samedi dernier, les cadres, élus et membres du comité central de cette wilaya avec ceux des wilayas de Djelfa et El-Bayadh. L’avant-dernière conférence régionale a regroupé, hier, au siège de la mouhafada de Ouargla, des cadres et élus du parti, issus des wilayas de Ouargla, Ghardaïa et El-Oued. La dernière conférence se tiendra le 26 octobre prochain au siège national du parti à Hydra sur les hauteurs d’Alger, où y sont conviés les élus et cadres, dont les membres du comité central, des neuf wilayas (Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béchar, Adrar, Tindouf, Tamanrasset et Illizi).