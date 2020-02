Traversant une crise inédite, le FLN fait tout pour regagner sa place. Tout en tentant de séduire le Hirak, il veut se réconcilier avec le nouveau locataire du palais d'El-Mouradia. En ébullition, le FLN qui a axé ses propositions sur la révision de la Constitution, continue sur sa lancée. Il a appelé, hier, dans un communiqué, au «renforcement du front interne à même de resserrer les rangs et de mettre la société à l'abri des conflits qui usent ses efforts et sa volonté». «En cette conjoncture marquée par de nombreuses pressions internes et externes, l'Algérie a besoin de discours rassembleurs et non diviseurs. Elle a grand besoin du renforcement du front interne et de l'unification des rangs, tout en mettant la société à l'abri des conflits qui usent ses efforts et sa volonté», a indiqué le parti du FLN dans un communiqué à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. Pour le FLN, «l'Algérie a besoin aujourd'hui de prendre exemple des chouhada pour que nul ne puisse faire accroire que les victoires de la révolution du 1er Novembre aient été réalisées sans un prix à payer et pour que la jeune génération réalise que le futur se construit par le savoir, le travail, la volonté, l'amour et le sacrifice pour la patrie». «La commémoration de la Journée nationale du chahid coïncide avec le premier anniversaire du Hirak populaire lequel a élevé haut et fort la voix du peuple souverain, à travers des décisions audacieuses et des mesures palpables visant le changement du système de gouvernance, la satisfaction des préoccupations des citoyens et l'assainissement du pays de la corruption et des corrompus», a ajouté la même source.

«L'Algérie commémore le serment du chahid dans de nouvelles conditions, après la réussite de l'échéance électorale et l'élection du président de la République, créant un climat de sérénité pour traduire la teneur de la Déclaration du 1er Novembre en réalisations concrètes garantissant des conditions de vie dignes pour les citoyens et l'établissement d'un Etat de droit», a conclu le communiqué. Lors d'une rencontre régionale regroupant les militants du parti de cinq wilayas de l'ouest du pays, le secrétaire général par intérim a souligné que son parti, qui avait exprimé son soutien au projet de l'amendement de la Constitution, aux consultations du président de la République avec les formations politiques, les personnalités nationales et les acteurs sociaux et aux mesures d'apaisement, oeuvre à l'amélioration de la situation dans le pays et à la concrétisation de la revendication du peuple, à savoir celle d'édifier un Etat de droit. Sur le plan organique, la direction du parti se propose d'organiser une «conférence nationale» et de constituer un «organe de transition pour diriger le parti», déclarant qu'elle compte tenir une session du comité central pour aller au congrès».