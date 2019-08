Mis au banc de la dynamique politique par l’opposition et le Mouvement populaire, le FLN maintient contre vents et marées sa détermination à faire partie de «la solution». Et c’est aujourd’hui que ce «retour» du vieux parti est censé s’opérer par le biais d’une conférence des cadres du FLN, consacrée au dialogue national inclusif.

La rencontre sera «un espace de dialogue sur les différents mécanismes devant permettre au pays de sortir de la crise», a affirmé le secrétaire général, Mohamed Djemaï, à l’occasion de la réunion du bureau politique du parti. Il dira dans le même contexte que la conférence verra la présence de «1200 cadres», histoire pour le FLN de montrer ses «muscles» et démentir les accusations dont il fait l’objet quant à ses réelles capacités de mobilisation.

Les participants non membres du FLN et des juristes, qui débattront des défis juridiques et constitutionnels pro

pres à la conjoncture et des risques qu’encourt le Hirak et «les revendications populaires légitimes exprimées par la rue et adoptées par les institutions de l’Etat».

Il sera question d’ébaucher des propositions pour une solution à la crise institutionnelle. Celle-ci à en croire Mohamed Djemaï, doit passer par le dialogue, exclusivement dédié à l’organisation de la présidentielle. En cela, le vieux parti épouse parfaitement les contours du discours présidentiel et du chef d’état-major. Il a également souligné que l’objectif principal des initiatives de dialogue «ne doit pas sortir du cadre de la préparation à une élection présidentielle consensuelle».

Cela a le mérite d’être clair, même si cette posture n’apporte rien de nouveau au débat. Concernant le dialogue à proprement parler, celui-ci nécessite, selon le patron du FLN, «la réunion de toutes les conditions nécessaires pour l’organisation d’une élection permettant au peuple de choisir son président», saluant «le travail effectué par l’Instance nationale de dialogue et de médiation dans ce sens».

Dans ce contexte, Djemaï a mis l’accent sur la nécessité à ce que le dialogue soit «loin de toutes sortes d’exclusion». Le SG du FLN a tenu à affirmer que sa formation politique «croit profondément en le dialogue en tant que voie pour la résolution de tous ces problèmes» avant de mettre en exergue les efforts déployés par la présidence de la République pour «réunir toutes les conditions dans le but de trouver des issues à la crise que vit le pays» . Il a salué par la même, l’institution militaire qui a été «en phase avec les revendications populaires».

Il a mis en garde, à ce titre, contre une sortie du cadre constitutionnel qui, a-t-il dit «conduira à une impasse dont le prix sera supporté par le peuple», ainsi que des dangers que renferme l’option de la période de transition.

S.B