La célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 a été aussi une opportunité pour le parti du Front de Libération nationale (FLN) de se repositionner dans la lancée de cette date méritoire et édifiante à plus d’un titre. La direction du FLN a adressé un communiqué à l’occasion de cette célébration de la glorieuse révolution. Dans ce sens, le communiqué a souligné que « l’élection présidentielle du 12 décembre prochain constituerait une importante halte lors de laquelle le peuple prouvera son attachement à son référent historique et à l’Etat novembriste ».

Le FLN qui vit une situation politique des plus catastrophiques, après la mise en détention de ses deux chefs et de ses ministres et autres figures appartenant à sa structure politique, vise à se redéployer.

La présidentielle du 12 décembre prochain a été l’objet central de ce communiqué qui coïncide avec la célébration de la date du déclenchement de la révolution.

A ce propos, la direction du FLN a indiqué que « le peuple est face à une responsabilité nationale et historique, d’autant que cette échéance nationale est cruciale pour l’avenir de l’Algérie.

Le communiqué s’est attelé à rappeler l’enjeu majeur qui guette l’Etat et ses institutions, surtout l’Institution militaire qui constitue la colonne vertébrale de la République, de sa souveraineté et unité nationale. Dans ce sens, le FLN a souligné que « l’anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale constitue une opportunité pour saluer l’ANP qui s’acquitte pleinement de ses missions constitutionnelles, en accompagnant le peuple dans la réalisation de ses aspirations, a estimé le parti. «L’histoire retiendra que l’ANP, forte d’hommes de la trempe de la glorieuse génération de Novembre, est la digne héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN ), a-t-il expliqué.

Le FLN a appelé sa base militante à « demeurer fidèle à notre glorieuse histoire et fière de nos symboles nationaux, tout en étant résolus à perpétuer le message de Novembre, mettant en avant la détermination de ses cadres et ses militants à assurer la réussite de la présidentielle pour asseoir les fondements d’une Algérie nouvelle, dirigée par le nouveau président de la République, élu par le peuple en toute transparence et régularité », a-t-il conclu.