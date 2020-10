Bien que la composante du tribunal criminel de première instance et de la cour d'appel compte les mêmes magistrats professionnels, plusieurs «lacunes» ont été constatées lors du jugement des affaires criminelles liées au terrorisme, à la drogue et à la contrebande, celles-ci entravant le travail entre les deux instances.

Elles sont aussi à l'origine dans certains cas de «divergences» tranchées par la Cour suprême concernant plusieurs peines criminelles émises par différentes juridictions, dont la prononciation de deux peines dans un même dossier procédural, le premier relatif aux crimes de droit public et le second aux crimes spéciaux.

C'est ce qu'a révélé un rapport établi par une commission de magistrats de la Cour suprême, chargée d'examiner les différentes problématiques soulevées en matière de réforme du tribunal criminel, comme l'indique un communiqué de la tutelle.

Le ministère de la Justice, dans son communiqué, a annoncé, «le parachèvement de l'élaboration de la première mouture du projet de réforme du tribunal criminel».

Le rapport en question en est, selon la même source arrivé, «à la proposition de la mouture du projet d'amendement des dispositions juridiques afférentes à cette juridiction.».

Afin de contribuer à l'enrichissement de la mouture finale de cet amendement et au regard de l'importance de cette question, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a ordonné l'élargissement de la consultation à toutes les juridictions, à la Cour suprême et au Conseil d'Etat ainsi qu'à l'Union nationale des ordres des avocats, aux enseignants universitaires et spécialistes des domaines judiciaire et juridique.

Dans le cadre du principe de double degré de juridiction adopté par le législateur algérien, il a été recommandé «de veiller à ce que la composante de chaque degré soit différente de l'autre en termes de grades», avec le maintien «de la composante tripartite, compte tenu du nombre réduit de juges conseillers et afin de permettre aux juges de s'acquitter pleinement de leurs missions ordinaires et, partant, garantir un service de justice de qualité».