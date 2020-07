S'efforçant d'être au four et au moulin, les différents services relevant de la sureté de wilaya d'Annaba, parviennent tout de même à procurer la sérénité citoyenne. En témoigne cette forte mobilisation qui, aux termes des opérations effectuées par ces hommes en bleu, calment un tant soit peu l'esprit des populations. En effet, selon le bilan établi par la sûreté de wilaya, il est fait état, rien que pour ce week-end, de pas moins de 102 opérations de maintien de l'ordre, indique un communiqué de presse, rendu public. Selon le document dont nous détenons une copie, il a été procédé à 137 interventions, 1 435 contrôles de véhicules et 1 673 vérifications d'identités de personnes. Au cours de ces opérations, il a été enregistré neuf contraventions, en rapport avec les plaques d'immatriculation, ajoute la source, qui fait également état de sept accidents occasionnant trois blessures, sans compter celui survenu à El Bouni, où un camion à lâché ses freins, laissant derrière lui, la mort d'une femme, quatre blessés et 15 voitures endommagées. S'agissant du non-respect des gestes barrières et pour violation des heures de confinement partiel. 40 d'entre ces personnes, pour non-port de la bavette et 133 pour non-respect des heures de confinement, précise le communiqué. Après vérification d'identités, des P.V. ont été établis à l'encontre des contrevenants et transmis à la justice, ajoute la même source. Dans le cadre de leurs prérogatives, les éléments de la police ont, également, saisi 18 véhicules de tourisme et 13 scooters qu'ils ont placés en fourrière, conclut le document. Ces opérations se suivent et se ressemblent à Annaba où la violation des mesures de protection contre la propagation du Covid-19, est chaque jour revue à la hausse. Braver les gestes barrières imposés par les pouvoirs publics, semble se banaliser au fur et à mesure que les sanctions se durcissent. Une responsabilité retenue à l'actif de l'esprit citoyen en mode «rébellion». Sinon, comment expliquer l'entêtement de certains qui narguent l'obligation du confinement partiel, au détriment de la santé publique, mais surtout au détriment des efforts fournis par les éléments de la police. Ces vigiles de la paix qui, au prix fort, veillent dans le temps et dans l'espace, au bien-être de tout un chacun, en s'oubliant parfois, eux-mêmes, car il est louable de rappeler que ces hommes en bleu, dans leur forcing, sont aussi exposés à la contamination au Covid-19 et à l'agression des criminels.