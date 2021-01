Déterminé à porter le message de l'espoir et de la volonté de l'Etat à affronter cette conjoncture difficile avec rigueur et force, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger Nazih Berramdane a tenu à préciser, ce samedi, lors d'une Rencontre nationale sur le thème «le rôle de la société civile et des médias dans la mise en oeuvre d'un partenariat sociétal pour ancrer une culture sécuritaire face aux défis régionaux» à Béchar, que «sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est déterminée à faire face à tous les défis régionaux, notamment sécuritaires au niveau de ses frontières.

L'Algérie est résolue, en dépit de l'actuelle conjoncture marquée par des conflits dans des pays voisins, à relever les défis pour faire avancer davantage notre pays et surtout préserver sa sécurité et celle des citoyens». Une réponse on ne peut plus claire, à l'adresse des ennemis de la nation et des commanditaires des attaques et agressions, qui ont marqué les mois derniers, qui rappelle les positions fermes de l'Algérie dans les dossiers brûlants de la région, mettant en avant le rôle prépondérant que joue l'Armée nationale pour sécuriser le pays.

Il s'agit en même temps d'un appel à renforcer le front interne, seule alternative pour asseoir les bases de l'Algérie nouvelle, dans l'optique d'éradiquer toutes les sources de conflits entre Algériens, l'urgence étant de sortir le pays de la léthargie dans laquelle il a été plongé durant des décennies. Il faut dire que l'heure n'est plus aux courses internes et aux discordes découlant des appétits de positionnement. De l'avis de nombreux observateurs, le plus important est de mener le processus constitutionnel à son terme, notamment après le passage de la révision de la Constitution, qui constitue un point de ralliement pour tous les acteurs de la scène politique, économique et sociale. Un point de départ, pour l'émergence d‘un consensus plus que nécessaire, pour la gestion des affaires du pays, en totale rupture avec les pratiques anciennes, qui ont affaibli l'un des plus importants piliers de l'Algérie, en l'occurrence le front interne.

À ce titre, Berramdane est longuement revenu sur l'importance, le rôle et l'implication de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle, soulignant que «la société est un partenaire et un allié tout indiqué pour faire face aux défis régionaux à travers le renforcement des liens avec l'ensemble des institutions de l'Etat et faire prendre conscience aux jeunes des enjeux relatifs aux crises que connaît la région à nos frontières et sur les fléaux sociaux, notamment la drogue et la désinformation qui portent atteinte aux institutions de l'Etat». Il s'agit d'une condition incontournable, du fait, que les actions de l'Etat sans le soutien et l'adhésion de la société, ne peuvent faire long chemin dans la concrétisation des objectifs fixés et encore moins, relever les défis qui s'imposent. À ce titre, il convient de dire que durant ces deux dernières années, la société civile s'est renforcée d'une crédibilité acquise à travers ses actions et sa présence sur le terrain, tel que son statut de partenaire et d'acteur politique et social, qui est incontestable. Désormais, elle est en mesure d'avoir un impact profond sur les citoyens, susceptible d'éveiller les consciences et de prioriser l'union comme vecteur de lutte contre tous les dangers.