La construction d'un front intérieur est devenue une urgence, cette démarche qui s'impose sur fond de menaces qui guettent les frontières de l'Algérie, doit être concrétisée le plus rapidement possible pour faire face aux agissements des forces impérialo-sionistes.

Ce n'est pas un leurre de dire que le pays est ciblé par des puissances impérialistes occidentales et leurs supplétifs.

Le Makhzen, qui est l'expression de la vassalité éhontée à ses puissances aux visées néocoloniales, n'a pas tardé pour montrer son vrai visage, celui d'un supplétif au service du sionisme.

L'Algérie est entourée d'une ceinture de feu sur toutes ses frontières, ce qui rend évidente la menace qui guette le pays ciblé par les impérialistes occidentaux dont la position souverainiste de l'Algérie dérange beaucoup sur les questions de principe qui ont trait à la décolonisation et le soutien indéfectible au peuple palestinien qui subit le martyre par l'entité sioniste qui occupe illégalement la Palestine.

Cette nouvelle donne devrait inciter le peuple algérien à se ranger du côté de son Etat national et son armée pour la défense de l'unité du pays et de sa souveraineté. Le sursaut patriotique des forces vives de la nation doit être mis en branle pour contrer les menaces qui se profilent à l'horizon, émanant des puissances expansionnistes en commun accord avec leurs valets de la région.

La construction d'un front intérieur doit être conçue comme un instrument patriotique dans la perspective d'unir les forces nationales sur la base d'un consensus qui actera l'engagement consistant à la défense de l'Etat national et de son unité territoriale.

Les divisons politiques et les incompréhensions relevant de l'étape doivent être bannies et s'atteler a renforcer le front intérieur.

Abdelaziz Mdjahed, directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales (Inesg), est revenu lui aussi sur cet enjeu crucial en rapport avec la normalisation officielle du Maroc avec l'entité sioniste dans l'émission l'Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3. Dans ce sens, Abdelaziz Mdjahed a rappelé sans ambages qu'«il s'agit d'un plan qui s'est formé à travers les différents plans de l'impérialisme (Sykes-Picot, Balfour...) et qui s'est matérialisé à la fin du siècle dernier par le projet du Grand Moyen-Orient (GMO) des Bush, soutenus par leurs supplétifs. C'est le même plan qui s'exécute», a-t-il précisé. L'Algérie dérange par son statut de République née des feux des luttes inhérentes aux mouvements de libération. D'ailleurs, les Républiques qui ont vu le jour après les guerres de libération ou la chute des monarchies, ont vite vu leur statut de République indépendante et souveraine menacé. À ce propos, Mdjahed a souligné que «À partir du moment où y a eu changement de régime et création de Républiques, on savait, développe-t-il, ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Iran... et les pays qui ont résisté au projet sioniste, comme la Syrie, le Yémen, le Soudan, la Libye et l'Algérie, sont la cible de l'impérialisme occidental», a-t-il estimé.

Quant au renforcement et la consolidation du front interne, Mdjahed a précisé que «chaque Algérien doit apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir une cohésion intérieure contre la menace étrangère, en appelant les élites à faire passer l'intérêt de la patrie avant celui de leurs partis», a-t-il mentionné.

Il est urgent aujourd'hui de s'atteler à construire le consensus national, cette urgence est liée au contexte et la conjoncture délicate dans laquelle se trouve le pays. Il est temps que les forces vives de la patrie puissent enclencher une dynamique mobilisatrice dans la perspective d'asseoir les mécanismes de la sauvegarde de l'unité nationale et de la défense de la souveraineté du pays.

Pour ce faire, il faut que tout le spectre politique national et patriotique dépasse les clivages et les divisions politiques, c'est une condition sine qua non pour se consacrer à l'effort de la construction d'un rempart patriotique salvateur.