Rien ne va plus, sur le front social, à Béjaïa. Les manifestations se multiplient un peu partout ; le pire est à craindre pour la rentrée sociale. Que l’on en juge !Le siège de l’APC de Bouhamza a été fermé par les habitants du village Ifigha qui réclament l’alimentation en gaz de ville après avoir payé depuis sept mois les redevances au niveau de la direction de la SDE, ex-Sonelgaz, de Seddouk. Les villageois de Mellala, commune de Oued Ghir, ont eux aussi protesté devant le siège de la wilaya, pour «demander l’arrêt de l’octroi des autorisations pour la construction des promotions immobilières au niveau de leur village». A l’est de la wilaya, les habitants de la cité des 100 Logements de la commune de Draâ El Gaïd dénoncent le retard dans la prise en charge du problème de l’assainissement, porteur de risques sanitaires. Le maire de la commune réagit et annonce «le règlement du problème dans les plus brefs délais». Dans la commune de Tifra, municipalité fermée depuis près de trois mois, les sages de 24 villages appellent à la sagesse et demandent la réouverture du siège de l’APC, fermé depuis 53 jours par les villageois de Tifra qui, eux aussi, revendiquent la prise en charge de leurs problèmes quotidiens. Près de Béjaïa, c’est le maire de Toudja qui se plaint du manque de moyens pour la prise en charge du problème de la collecte des ordures au niveau de la RN24, en cette période estivale. La commune possède uniquement deux camions pour 52 villages. Tout n’est pas noir cependant, puisque dans la commune de Timezrit, un vaste programme d’aménagement des chemins communaux est établi. Tout comme l’initiative de la commission «environnement» de l’APW de Béjaïa, qui entamera ses sorties sur le terrain du 5 septembre au 5 octobre 2019 dans le cadre du concours du plus beau village, auquel ont pris part 122 villages et quartiers à travers le territoire de la wilaya. Voilà le tableau qu’offrait avant-hier la wilaya de Béjaïa, dont le chef-lieu s’est singularisé par d’innombrables bouchons, rendant insupportable tout déplacement.