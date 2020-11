N'est pas «Dda» qui veut! Ce titre est attribuable selon le mérite. Dda Abdellah l'a eu grâce à son militantisme dès son jeune âge pour la patrie dans toute la richesse de ses composantes. Dda Abdellah n'est pas méconnu des Oranais, son nationalisme sans frontières et sa hargne et boulimie pour l'indépendance lui ont valu toute la considération qu'il n'a pourtant jamais revendiquée ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Il se contentait de dire que «nous avons tout simplement, et n'attendant aucune gratification, accompli notre devoir vis-à-vis de la patrie que nous devons reconstruire». Homme de culture, Abdellah Hamane, ayant vaincu son égo et la tendance à tout rapporter à soi, a consacré sa jeunesse à la patrie dans la lutte contre l'armée et la police coloniales en leur livrant des batailles acharnées et ouvrant plusieurs fronts dans l'Ouest, à Oran et Sidi Bel-Abbès et faire suer la police des renseignements généraux en quête de la moindre information sur cette Guerre nationale et libératrice portant l'estampille de l'incontournable 1er novembre 1954. Abdellah Hamane n'était pas en reste. Il était encore très jeune lorsque l'idée de prendre les armes a commencé à mûrir dans sa tête avant que celle-ci ne se transforme en garde-fou inaliénable chez ce jeune n'ayant jamais cédé au charme séduisant de la rue d'Arzew (actuellement rue Larbi-Ben M'hidi). Abdellah Hamane a rallié en 1955 la cause algérienne. Il a été galvanisé par les débats militantistes alors qu'il tenait le commerce de son frère Ferhat à Oran, ce lieu n'était pas accessible à tout le monde. Il était fréquenté par les incontournables Mbarek Aït Menguellet, Mohand Amokrane Khelifati, Ben Abdelouahed et tant d'autres moudjahidine lancés dans la lutte armée.

En 1955, le défunt a rencontré Abane Ramdane tout près du marché Michelet, dans le centre-ville d'Oran. «Nous avons abordé l'identité amazighe. Abane Ramdane, visionnaire et clairvoyant qu'il était, a été catégorique priorisant le cause nationale, en combattant le colonialisme et évitant la division», a révélé, de son vivant, Abdellah Hamane en se confiant à L'Expression. Dda Abdellah Hamane, psychologiquement préparé, a, sans attendre ni temporiser ni hésiter, rallié le front de l'Ouest en 1956, suite à la rencontre qu'il a eue avec Ahmed Lefrouz.

«Ahmed Lefrouz était d'une nature singulière», a souligné Dda Abdellah, ajoutant qu'«il saisissant le mot au quart de tour tout en étant didactique dans ses orientations». «Cet homme, éveillé, était d'une détermination et d'une bravoure sans limites», a souligné encore une fois Abdellah Hamane. «Savez-vous qui était Ahmed Lefrouz?» s'est-il demandé. «C'est Larbi Ben Mhidi qu'on nous a présenté en tant que vendeur de boissons gazeuses», a-t-il répondu.

«L'ayant rencontré près du port d'Oran, Larbi Ben M'hidi nous a demandé d'agir et de réagir en organisant une grande manifestation pour dénoncer l'assassinat du docteur Benzerdjeb», a-t-il ajouté. Une telle manifestation, ayant marqué les rues d'Oran de par sa grandeur, lui a valu son repérage et son identification par les policiers des renseignements généraux, d'où les recherches lancées à son encontre. Abdellah Hamane, se repliant dans la ville de Sidi Bel Abbès, a pris attache de nouveau avec Larbi ben M'hidi. «Je fus orienté vers Kaci Mohand Boussaâd, ce dernier était propriétaire d'un autre bastion de lutte armée», a-t-il révélé encore une fois. «C'est dans ce commerce où a été préparée une action d'envergure consistant en l'élimination d'un indicateur de la police coloniale», a-t-il affirmé. Arrêté en 1956 pour sa participation à une action «fidaï» à Sidi Bel Abbès, il fut condamné à 10 années de prison et connaîtra les supplices, ainsi que les affres et les conditions inhumaines d'incarcération dans plusieurs centres de détention de l'Ouest du pays.