«Ce sera sans aucune distinction» a affirmé, jeudi dernier, le nouveau ministre de la Justice, fraîchement installé. En évoquant la poursuite judiciaire contre tous les corrompus, Belkacem Zeghmati a rassuré sur le fait que dorénavant la justice en Algérie sera, comme l’impartialité, aveugle. Pour réussir son challenge, le ministre «fouine» en profondeur et ne laisse rien au hasard. Pour preuve, toute personne soupçonnée d’avoir un lien avec des dossiers de corruption fait l’objet d’une enquête, même l’ancien garde des Sceaux. Tayeb Louh est actuellement entendu par les enquêteurs de l’Office central de prévention et de lutte contre la corruption (Ocplc). Mais pas seulement puisque dans le corps même de la justice, des enquêtes sont ouvertes et des magistrats sont suspendus ou même limogés ! C’est le cas notamment du procureur de la République du tribunal de Tlemcen qui a été limogé, ce jeudi, par le ministre de la Justice.

Une enquête a été ouverte le concernant, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Le procureur est accusé d’abus de fonction et violation volontaire des procédures réglementaires, selon la même source. Il y a lieu de rappeler à ce propos que c’est bien au niveau du parquet de Tlemcen qu’une malencontreuse erreur a été faite concernant l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi. Le 30 juillet dernier, le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen avait laissé entendre que Mme Toumi se trouvait en France, raison pour laquelle, elle n’avait pas été auditionnée. Une information vite démentie par la concernée qui se trouve à Alger. Belkacem Zeghmati a également suspendu deux magistrats. Le premier, au tribunal d’El Harrach, à Alger, pour non-respect du devoir de réserve et usurpation d’identité. Le second exerçait au sein de la cour de Tiaret. Il est accusé d’abus de fonction et de comportements inappropriés qui touche à la réputation de la justice, selon le communiqué. Le nouveau ministre semble décidé à nettoyer les écuries d’Augias de tous les corrompus et il n’oublie pas de le faire même au sein de la «maison» de la justice.