Dans le cadre du programme du Cgscl (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales), lancé par la concession de distribution de Bouira, les travaux ont été entamés par les entreprises sous-traitantes pour la réalisation de 9,424 km sur 212 km prévus, permettant à 101 foyers sur 2 706 (prévus) de se raccorder à l'énergie électrique. L'enveloppe financière accordée à ce projet est de l'ordre de 532,183 MDA. Les travaux ont démarré pour les localités de Dechmia centre, Hammadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar, relevant de la commune de Dechmia avce la réalisation d'une ligne de 5,2 km pour le raccordement de 58 foyers en énergie électrique. Les localités de Chekra et Beni Yekhlef, Verghouth relevant de la daïra de M'Chedallah avec la réalisation d'une ligne d'une longueur de 2,5 km permettant à 25 foyers de s'alimenter en électricité. La localité d'Ouled rebhi relevant de la commune de Raouraoua: réalisation d'une ligne de 1,724 km pour le raccordement de 18 foyers en électricité. Dans cet effort du fournisseur national d'energie et en application des instructions en faveur des zones d'ombre, 805 foyers relevant de la commune d'El Mokrani, dans la daïra de Souk El Khemis ont été raccordés au réseau du gaz naturel. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014 des DP gaz (DP: distribution publique). La longueur du réseau réalisé s'étend sur 55,50 km pour une enveloppe financière de 563 MDA (millions de dinars). Avec cette mise en ser-vice du réseau de gaz naturel de la DP d'El Mokrani, la direction de distribution de Bouira a pris en charge le raccordement en gaz naturel des 45 communes que comporte la wilaya de Bouira. Il y a lieu de noter que la wilaya connaît un taux de couverture de 86%. 45 communes sont pourvues de cette énergie plus que nécessaire, dans des régions connues pour la rudesse de leurs hivers. Le réseau qui s'étend sur 4 596 km linéaires alimente 134 818 habitants. Dans les projets en instance de réalisation ou récemment lancés, il est question de 1 739 km pour une population de 17 600 habitants. La DP d'Ath Laâziz, mise en service à l'occasion des festivités du 66ième anniversaire du déclenchement de la révolution, a coûté 49 149 360 DA soit un ratio de 111 197 DA par foyer et où le bénéficiaire participe avec la modique somme de 10 000 DA. Selon le directeur de la SDC Bouira, le taux de couverture visé reste 96% du territoire de la wilaya. Le lancement, ces derniers jours, des travaux de raccordement dans la localité d'Ouled Gacem, daira de Sour El Ghozlane concernera plus de 400 foyers. Dans le bilan de ses activités pour la période entre l'année 2019 et le premier trimestre 2020 et parce qu'elle s'est fixée l'objectif d'une couverture totale, 100%, en gaz naturel, la wilaya de Bouira a retenu à son programme la mise en service de plusieurs distributions publiques de gaz. Ainsi, dans la commune de Bouira un lot comptant 184 foyers bénéficie désormais des bienfaits du gaz. Ces foyers sont situés au lotissement Rechak Mouloud, dans la commune de Bouira sur un linéaire de 16,427 km. Le projet est inscrit au le budget communal (35% à la charge de l'APC et 65% à la charge de la Sadeg «Société algérienne de distribution de l'électricité et gaz). L'enveloppe financière, qui a été réservée à ce projet est de 39,8 MDA (millions de dinars). Par ailleurs, 420 foyers à Ain Baydha et Gherrifa dans la commune de Guerrouma, daira de Lakhdaria, bénéficient d'une mise en service du réseau de gaz naturel de leurs localités, un projet qui s'inscrit dans la deuxième tranche du programme quinquennal 2010-2014 (programme de l'Etat), le réseau réalisé s'étend sur 23,393 km pour un budget de 25 MDA. Dans la daïra de Bechloul, 270 foyers au niveau des villages Ahnif et Mellaoua, dans la commune de Bechloul sur un réseau qui s'étend sur 14,956 km pour un budget de 17 MDA sont alimentés dans le cadre du plan 2014-2019. Plus à l'Est et dans la daïra de M'Chedallah, 180 foyers au niveau des villages Thaourirt Meloulane et Ouzouaghen, dans la commune d'Ath Mansour, sur un réseau qui s'étend sur 15,934 km pour un budget de plus de 12 MDA. Ces mises en service s'inscrivent dans le vaste programme de raccordement des villes et des localités de la wilaya de Bouira. Pour rappel, la wilaya a bénéficié d'une enveloppe globale avoisinant les 4 000 milliards de centimes pour assurer une couverture totale de la wilaya.. Cet effort est, hélas, freiné par les créances. Celles-ci ont atteint à fin septembre 2020 un niveau élevé, avec plus de 2 930 MDA contre 1 299 MDA à fin septembre 2019, en hausse de 125%. Ces créances représentent 52% pour les clients domestiques, 17% pour les administrations et 31% pour le secteur économique. Ce manque porte préjudice à la société et freine considérablement la concrétisation des projets inscrits dans les plans de développement des activités des réseaux électriques et gaziers.