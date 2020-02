760 foyers sont alimentés en gaz naturel depuis avant-hier. Les communes de Souk Oufella et de Tibane, relevant de la daïra de Chemini, ont reçu la visite du chef de l’exécutif venu spécialement pour cette mise en service qui a concerné deux conduites auxquelles une partie de la population de ces deux communes est enfin raccordée. Il reste l’autre partie qui sera vraisemblablement touchée dans un proche avenir. «Plus de 11 000 foyers seront alimentés en gaz naturel dans cette région », avait annoncé le wali, lors de cette visite de travail, soutenant que «toutes les contraintes ont été levées», ce qui portera à ses yeux à 100% le taux de pénétration dans ces communes situées sur cette rive de la Soummam. «Accompagné de la vice-présidente de l’APW, des deux présidents des APC de Souk Oufella et de Tibane, ainsi que des responsables des différents services de la wilaya , le wali a procédé à la mise en service du réseau de gaz au profit de plus de 800 foyers des localités de Souk Oufella ainsi que Tibane », a confirmé hier un communiqué de la wilaya, qui précise qu’une « enveloppe financière estimée à 185 milliards de centimes a été dégagée par l’Etat pour financer les projets de raccordement au réseau de gaz des localités de Chemini » et « les travaux qui concernent les projets gelés en 2015 vont reprendre pour raccorder l’ensemble des localités dépourvues de gaz ». En marge de cette visite, le taux de pénétration au niveau de la wilaya de Béjaïa a été abordé.

Il s’établit officiellement à 70%. Les autorités de la wilaya reconnaissent que « de nombreuses communes rurales et des cités urbaines de la wilaya de Béjaïa sont toujours dépourvues de ce combustible ».