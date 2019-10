Un Colloque international sur le moudjahid Hocine Ait Ahmed, fondateur et ancien président du Front des forces socialistes, premier parti d’opposition en Algérie, sera organisé par l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou avant la fin de l’année en cours. C’est ce qui a été annoncé, hier, par Youcef Aouchiche, président de l’APW de Tizi Ouzou lors de son intervention à l’occasion de la session ordinaire de cette Assemblée élue. De nombreuses personnalités nationales et étrangères ont été contactées par les organisateurs afin de prendre part audit colloque, premier du genre depuis le décès du leader charismatique du FFS dont le parcours militant et nationaliste a commencé bien avant le déclenchement de la guerre de libération. Il s’est poursuivi après l’indépendance avec la création du FFS afin de contrecarrer la politique et la pensée unique adoptée au lendemain de l’indépendance. Il sera donc question, lors dudit colloque, d’aborder le maximum de facettes de Hocine Ait Ahmed, notamment celles inhérentes à son rôle joué du temps où il était très jeune et déjà engagé dans le mouvement nationaliste. C’est à l’âge de 16 ans que Hocine Ait Ahmed s’engage dans le PPA (Parti du peuple algérien) devenant ainsi le plus jeune membre du comité central de ce parti. Quelques années plus tard, il se voit confier la direction de l’OS (Organisation Secrète) en remplacement de Mohamed Belouizdad après que ce dernier eut été atteint d’une maladie grave. En 1949, Hocine Ait Ahmed organise le braquage de la poste d’Oran et s’empare d’une importante somme d’argent en compagnie de Mohamed Boudiaf, Mohamed Khider, Ahmed Ben Bella et Mostefa Lacheraf. Après 1962, Ait Ahmed est membre du Gouvernement provisoire de la République algérienne puis membre élu de l’Assemblée nationale constituante. Mais il démissionne moins d’une année plus tard pour créer le parti du Front des forces socialistes (FFS), à Tizi Ouzou, en compagnie, entre autres, du colonel Mohand Oulhadj, ancien dirigeant de la Wilaya III historique. Des maquis du FFS sont créés en Kabylie pour s’opposer à Ben Bella. Plus de 400 morts sont enregistrés dans les rangs du FFS après cette révolte. Ait Ahmed est de nouveau arrêté en 1964 et condamné à mort. Le 1er mai 1965, Ait Ahmed s’évade de prison et s’exile en Suisse. Ait Ahmed revient au pays après l’ouverture dite démocratique d’octobre 1988 et regagne de nouveau la Suisse. En 1999, il se porte candidat à la présidentielle face à Abdelaziz Bouteflika. Ait Ahmed est décédé le 23 décembre 2015 à Lausanne en Suisse. Il a été enterré le 1er janvier 2016 dans son village natal Ath Hmed près de Aïn El Hammam, en Kabylie.