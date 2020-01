Le général-major Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, effectue, depuis hier, une visite de travail et d’inspection en 4e Région militaire à Ouargla.

Il s’agit de la première visite du chef d’état-major depuis son installation. Un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne que «lors de cette visite, le général-major procèdera à l’inspection de plusieurs unités, supervisera un exercice tactique avec tirs réels et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e Région militaire».

Le général-major donnera certainement, lors de ce déplacement, des orientations et prendra de plus près, connaissance de la situation qui prévaut actuellement aux frontières, notamment après les derniers développements au niveau des pays voisins entre autres la Libye. Il est en tout attendu avec impatience l’allocution que pourrait prononcer le chef d’état-major ainsi que ses orientations. Lors de sa première sortie médiatique, après le décès de feu Ahmed Gaïd Salah, le général-major avait affirmé «nous réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances. Et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale».

Des propos réfléchis et bien mesurés, venant d’un homme connu dans son milieu pour être quelqu’un de sérieux, direct et averti. Connaissant bien le terrain, le général-major est un homme de principes qui a su gérer des situations sensibles. On le dit un homme très apprécié pour sa franchise et sa droiture. Il était aussi revenu sur «le rôle primordial qu’a joué l’Armée nationale populaire aux côtés du peuple face au complot dangereux qui visait la stabilité de l’Algérie, les fondements de l’Etat et la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour la faire som-brer dans un marais de chaos et de violence». Il ajoute aussi : «Nous avons traversé aux côtés de notre peuple au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, une étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face à un dangereux complot qui visait la stabilité de l’Algérie et les fondements de l’Etat, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles, pour l’entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence».