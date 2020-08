Cette installation fait suite au dernier mouvement opéré par le président de la République, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune dans l'une des plus importantes institutions militaires. L'Académie militaire de Cherchell, appelée plus souvent Ecole militaire de Cherchell, est située dans la wilaya de Tipasa. Elle a été fondée après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, dont les principaux bâtiments se situent au centre-ville de Cherchell. Ses dénominations successives ont été: «École militaire interarmes» de 1963 à 1979, «Académie militaire interarmes», de 1979 à 2013 et enfin, «Académie militaire Houari Boumediene de Cherchell. On parle ici de la première école de formation militaire en Algérie. Elle dispense une formation de qualité aux officiers de l'état-major, une formation de base aux officiers actifs stagiaires et une formation spécialisée aux officiers universitaires. Elle offre également, des formations militaires aux officiers de pays africains et arabes. Elle ne cesse d'évoluer et de progresser, en raison des grandes mutations que connaissent toutes les armées du monde, notamment depuis la nomination du défunt Ahmed Gaïd Salah comme vice-ministre de la Défense nationale. Le défunt insistait particulièrement sur cette relation «armée-nation», affirmant que l'Algérie possède une Armée nationale de principe et populaire à sa source, fidèle, honnête et dévouée dans son travail et servant d'appui à son peuple, en toutes circonstances. D'où l'organisation, en juillet 2019 de journées portes ouvertes de cette Académie qui a accueilli au grand public. L'Académie est passée par cinq phases, dont la dernière fut en 2007, à travers lesquelles un caractère formatif a été attribué à cette institution, consistant en l'enseignement fondamental de deux paliers, en vue d'unifier la formation pour tous les officiers de l'ANP et aussi lancer des ponts menant vers l'enseignement supérieur. La cérémonie de sortie des promotions demeure l'un des événements phares organisés par l'Armée nationale populaire, au niveau de cet établissement. Le 22 août dernier, le président de la République a été accueilli à l'Académie par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Changriha et des officiers supérieurs de l'ANP, pour la célébration de sortie de nouvelles promotions. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, à l'Académie militaire Houari-Boumediene de Cherchell, la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers de l'Armée nationale populaire (ANP). Il s'agit de la 13e promotion de formation militaire commune de base, la 51e promotion de formation fondamentale et la 4e promotion d'officiers du cycle master.