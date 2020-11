Mahmoud Boussoussa, ancien journaliste à El Moudjahid est décédé vendredi soir à Alger. Il a été fauché par une voiture à El Biar, à Alger, tandis qu'il s'apprêtait à acheter des fruits pour la cérémonie de veillée du 3ème jour...de son aîné. Cruel destin pour celui que ses confrères considèrent comme le «Gentleman de la presse». Nous garderons toujours l'image de sa longue silhouette, le pas sûr et le geste du semeur. Mahmoud n'a semé que de la bonté autour de lui. Il était réputé pour ses qualités humaines, son sens de la solidarité et son éducation. Mahmoud, qui avait entamé sa carrière journalistique en 1969 au quotidien El Moudjahid avait exercé plusieurs fonctions exécutives au sein de la rédaction. C'était un formateur hors pair pour les aspirants journalistes qui admiraient son sens pédagogique, mais aussi la proximité qu'il entretenait avec le monde de la profession. Aimable, courtois, disponible et généreux, Mahmoud Boussoussa était aussi un patriote sincère qui nourrissait un grand amour pour son pays qu'il a servi durant toute sa vie avec loyauté et intégrité. Son engagement politique comme sa modestie demeureront un message éternel aux nouvelles générations de sa corporation. Il est également l'auteur d'un ouvrage intitulé «Du côté du 20 rue de la Liberté» où il narre les quarante années passées dans ce temple du journalisme. Une grande figure de la presse nationale nous quitte aujourd'hui. Paix à son âme.