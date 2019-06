Lutter contre la corruption et mettre fin à tous ceux qui ont dilapidé les biens du pays est le vœu de chaque Algérien depuis longtemps, bien avant le 22 février dernier, date de la révolution pacifique du peuple. Avec le réveil populaire qui a mis fin au régime de l’ex-président Boutefkika, obligeant ce dernier à démissionner, ce vœu s’est exaucé. Plusieurs hauts fonctionnaires sont aujourd’hui derrière les barreaux. Sénateurs, walis, ministres et Premiers ministres, convoqués par la justice, attendent patiemment le jour du grand jugement.

Puisant leur force des millions de voix appelant aux procès de l’oligarchie qui a détourné l’argent public, les magistrats ont décidé d’ouvrir des enquêtes ou de relancer des affaires qui étaient, dans un temps passé, étouffées par le poids des tentacules d’un puissant pouvoir corrompu. C’est la révolution populaire qui a libéré les langues et a permis les grands déballages. Elle a permis à la justice de s’attaquer à l’argent sale qui a pollué le monde politique. Les procureurs de la République qui s’auto-saisissent pour lancer une multitude d’enquêtes sur des biens mal acquis, des malversations, des sommes colossales transférées illicitement vers l’étranger, lèvent ainsi le voile sur une gestion chaotique du pays qui l’a mené à la dérive. La justice s’attaque aujourd’hui frontalement à la toile d’araignée tissée par les hommes d’affaires et les politiciens afin de faire main basse sur les richesses du pays. Les Tahkout, Haddad, Kouninef aux côtés des Ouyahia, Sellal, Ould Abbès ou encore Kamel Chikhi, le célèbre boucher qui aurait bénéficié de l’aide des hommes au pouvoir pour acheminer quelque 701 kg de cocaïne au port d’Oran, devront tous répondre aujourd’hui de leurs actes. Il faut reconnaître aussi que les assurances du chef d’état-major de l’ANP à la justice pour mener en toute quiétude ses enquêtes sur les anciens et nouveaux dossiers de corruption, ont été comme l’ultime déclencheur d’une grande opération «mains propres», version 2019. Les appels incessants du vice-ministre de la Défense aux hommes de loi de se lancer dans une opération anti-corruption ont vite été écoutés donnant lieu à une vague d’arrestations, d’auditions et d’incarcérations de plusieurs hommes d’affaires et politiciens. Même les membres de leurs familles sont actuellement mis en cause tels que les enfants de Djamel Ouled Abbès, l’ex-patron du FLN, ceux de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ou encore ceux de l’ancien DG de Club des pins et de la Société d’investissement hôtelière (SIH), Hamid Melzi qui, lui, a été entendu avec toute sa famille, par le procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed. L’ex-chef de la police Abdelghani Hamel, limogé en juin 2018, a comparu, lui et son fils, devant le juge instructeur du tribunal de Tipasa pour «trafic d’influence, détournement de biens fonciers et abus de fonction». La justice s’attaque donc aux gros poissons, mais si elle doit le faire, elle ne doit surtout pas être sélective. Tous ceux qui ont baigné dans de l’eau trouble devront être jugés, mais d’une manière impartiale et transparente. Cependant, de nombreux analystes estiment que juger des affaires de corruption dans une période aussi floue que celle que vit actuellement l’Algérie reste un pari risqué. Car, cela peut aboutir à des procès expéditifs et à des règlements de comptes. Or, le peuple demande justice et non vengeance ! Tous ceux qui ont volé l’argent du peuple et ont abusé de sa confiance doivent certes, être punis. L’argent doit être également récupéré. Mais tout accusé doit bénéficier d’un procès équitable et juste. C’est cela l’Etat de droit dont rêvent les millions d’Algériens. Ces derniers mènent une magnifique révolution pour voir un nouvel Etat démocratique fort de sa justice indépendante dont les verdicts prononcés, sereinement et loin de la pression et l’euphorie de la révolution populaire, ne répondront qu’à la loi.