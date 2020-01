Priorité aux «chantiers» qui touchent directement au quotidien des Algériens. Les instructions délivrées par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres vont dans ce sens.

Le gouvernement doit aller au charbon. Une nouvelle gestion des affaires à l’écoute des préoccupations quotidiennes des citoyens doit naître.

Les affaires de corruption qui ont éclaboussé deux ex-Premiers ministres, des ministres, de hauts responsables…au-delà d’avoir laissé des traces qu’il sera difficile d’effacer ont surtout creusé un fossé entre les citoyens et ceux qui avaient pour mission la gestion des affaires du pays, de la cité. Cela donne une idée de la complexité de la tâche qui attend le nouvel Exécutif qui en plus d’avoir du pain sur la planche devra rétablir la confiance rompue avec les Algériens. Cela doit passer inévitablement par la prise en charge de leurs attentes. Une de leurs préoccupations principales demeure la flambée des prix des produits de consommation, celle qui particulièrement frappe les fruits et légumes.

La pomme de terre particulièrement, produit de large consommation pratiquement incontournable qui se retrouve à des prix inaccessibles pour les revenus modestes.

«La pomme de terre ne doit pas dépasser les 60 dinars (0,45 euro) le kilogramme, c’est le maximum supportable (par le consommateur)», avait souligné le président de la République lors de sa visite à la Foire de la production nationale qui s’est déroulée au mois de décembre à Alger. Sujette à la spéculation, elle a parfois atteint les 120 dinars le kilogramme.

Un luxe ! C’est un des chantiers auxquels doit s’attaquer le ministre chargé de ce secteur : Organiser cette filière en créant, notamment des marchés de gros, des aires de stockage et éradiquer les intermédiaires.

L’Etat doit jouer son rôle de régulateur pour que toute la chaîne trouve son compte, de l’agriculteur au consommateur. Le mois sacré du Ramadhan est déjà à nos portes. Réputé pour être porteur de flambée des prix exceptionnelle, il constituera un véritable test pour le premier responsable de ce secteur. Un des fléaux qui constituent une préoccupation majeure pour le premier magistrat du pays reste celui des accidents de la route. Ils provoquent plus de 4000 morts chaque année et placent les routes algériennes parmi les plus meurtrières au monde. à tel point que Abdelmadjid Tebboune a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus brefs délais un Conseil interministériel consacré exclusivement à l’examen du fléau des accidents de la route. 12 personnes ont été tuées et 56 blessées dans un accident entre deux bus qui sont entrés en collision à El-Oued dans la nuit de dimanche à lundi. La goutte de trop.

Le gouvernement est invité à prendre à bras-le-corps un autre phénomène qui apporte son lot de drames. Le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux qui décime chaque année parfois des familles entières et qui a fait, selon les derniers chiffres, pas moins de 32 victimes depuis le début de l’année. Ce tueur en série qui endeuille les familles algériennes à longueur d’année se manifeste à travers des appareils achetés sans garantie qui circulent dans les marchés informels, le non-respect des consignes de sécurité, s’agissant des installations des appareils de chauffage à gaz et des chauffe-bains. Comme il y aura à remettre de l’ordre dans ce brouillamini qui particularise la filière de l’industrie automobile, celle des CKD SKD, notamment qui s’est avérée un filon inestimable pour leurs patrons et une profonde saignée pour les caisses du pays. Schématiquement, ces missions ciblées du gouvernement qui doivent répondre aux attentes des Algériens esquissent aussi un nouveau modèle de croissance qui doit affranchir l’économie nationale de son pétrole.