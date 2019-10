Depuis la convocation du corps électoral, et l’annonce de la date de l’élection présidentielle, les sorties ministérielles ne font plus l’objet de contestation des citoyens, qui les attendaient à chacun de leurs déplacements pour leur signifier un refus catégorique de leur présence sur le terrain. Le phénomène s’est estompé au fur à mesure que le dialogue mené par l’Instance de médiation avançait, et notamment lorsque ses résultats ont exprimé la volonté d’une large frange de la société à se diriger vers la solution constitutionnelle.

Bien qu’encore scandée lors des marches, il semblerait que ces derniers temps, la revendication du départ du gouvernement Bedoui, ne fasse plus l’unanimité au sein de la contestation populaire, laissant, ainsi la priorité aux autres revendications, telles que les mesures d’apaisement. D’autant plus que depuis la mise en place de l’autorité indépendante pour l’organisation des élections et le fait de lui conférer toutes les prérogatives de l’administration, a quelque peu refroidi les ardeurs de la contestation populaire, qui désormais, a eu la garantie que le gouvernement sera tenu à l’écart de l’organisation de ce rendez-vous électoral. Une garantie qui apportera selon les observateurs, une importante part de crédibilité et de transparence et surtout éloignera les risques d’une fraude tant redoutée par le peuple. Ceci étant, il va sans dire que le Hirak se poursuivra chaque vendredi, mais réclamer le départ du gouvernement ne semble plus d’actualité. Finalement, au vu des derniers développements de la scène politique et l’engouement enregistré d’une centaine de candidats à la magistrature suprême, cette revendication a perdu de sa teneur et de son éventuelle efficacité.

Cela étant, il faut dire que dès sa nomination, le gouvernement Bedoui est passé progressivement d’une période très difficile où il était chahuté et refusé par le peuple, à une libération qui se traduit de plus en plus par un programme dense de sorties et de visites d’inspection, sous une forme nouvelle. Du fait que les ministres ont préféré organiser des visites groupées, à l’image de celle effectuée dans la wilaya de Médéa par le ministre de Ressources en eau, Ali Hamam, en compagnie du ministre de l’Agriculture, Cherif Amari et celui de la Formation professionnelle, Moussa Dada. Précédée quelques jours avant par la visite de six ministres, dans la wilaya de Blida pour l’ouverture de la nouvelle saison de la formation professionnelle.

Dans ce déploiement intensif sur le terrain, les membres de l’Exécutif semblent avoir laissé tomber l’ancien habit de parure des dernières années où les discours et les déplacements n’étaient voués qu’ à servir la campagne électorale du président déchu. Leurs armes s’affûtaient sans scrupules à travers des promesses qui n’avaient d’efficace que leurs effets d’annonce. Désormais, le protocole des visites a changé. Les ministres oeuvrent à apporter dans leurs déplacements plus de réconfort aux citoyens, à travers une écoute plus importante et axent leur travail sur le développement local dans plusieurs wilayas en débloquant certaines requêtes qui s’entassaient dans les tiroirs et en procédant au dégel de projets et d’investissements.

En somme, nous assistons à une véritable mue du gouvernement, générée par un constat indéniable de la part d’une grande partie de la société qui a vu que le plus important pour l’heure est de préserver l’unité, la sécurité et la souveraineté du pays par la voie constitutionnelle.