Installés depuis une semaine à leurs postes, les 39 ministres du nouveau gouvernement demeurent dans la discrétion, du fait qu’aucune visite de travail ou d’inspection n’ a été effectuée pour le moment, hormis l’activité intense du ministre des Affaires étrangères, imposée par la situation régionale ces derniers jours. Certes il est tôt pour en tirer des conclusions, du fait que pour l’heure, les ministres passent au crible la situation pour pouvoir établir leurs feuilles de route, et entamer un travail sur le terrain. Ceci étant, et tenant compte de la situation de flou et de perturbations qu’a connus le pays ces derniers mois, il va sans dire, qu’une prise de contact avec la population aurait levé le voile sur certaines interrogations. A savoir comment cet Exécutif prévoit-il d’aborder et d’intervenir sur le volume important des chantiers en cours, qui demeure au centre des préoccupations de la société, du fait que tous les secteurs sont concernés par des reformes profondes, suite à des années de mauvaise gouvernance qui ont, justement attisé la méfiance des citoyens. D’autant que ces derniers étaient habitués à voir les mem-bres de l’Exécutif arpenter les régions du pays, en nombre et de façon fréquente, pour y véhiculer leurs messages et leurs dernières mesures. Bien que celles-ci fassent souvent l’objet de déception et désillusions, il n’en demeure pas moins, qu’en soi cette dynamique pourrait à travers une meilleure communication et un discours plus fiable, acter les prémices de la réhabilitation de la confiance entre les citoyens et l’Etat. C’est précisément l’un des axes centraux du programme du président de la République. Or, il est vrai que donner un nouvel aspect à ses visites, pour signifier un distinguo par rapport aux anciennes pratiques, s’avère très délicat, dans la mesure où les séquelles laissées par l’ancien régime en matière de promesses et d’écoute, demeurent assez vives, et s’intensifient. C’est précisément sur ce volet que sont attendus les nouveaux ministres, car les attentes des citoyens se profilent dans les questions sociales les plus brûlantes, telles que, l’emploi, le logement, la retraite, la sécurité sociale, les salaires, l’amélioration du pouvoir d’achat, et surtout l’éducation et la santé. C’est dans cette optique, que la présence de l’Exécutif sur le terrain pourrait amener un vent d’assurance et un début de réponse à ces questionnements, en vue d’éclairer les citoyens sur les nouvelles approches et orientations du gouvernement, et sur les médications qu’il va apporter, dans les différents secteurs pour atténuer les feux de la contestation d’une part, et acter la naissance d’une nouvelle République dans un climat social et politique bâti sur l’enseignement qui se dégage de cette période où l’on servait au peuple des discours de parure, qui ont fini par anéantir toute crédibilité de l’Etat, et voiler d’une part sa capacité à trouver les solutions et d’autre part rendre plus facile à réaliser les desseins des responsables véreux qui ont orchestré le chaos du pays. Cela étant, la tâche s’avère ardue à plus d’un titre. Du fait que l’état des lieux est chaotique, notamment sur le volet socio-économique, et nécessite en plus d’actions précises et concrètes, un plan de communication minutieusement élaboré, car il s’agit aux yeux des observateurs, de proposer aux citoyens non seulement un plan d’action et une vision à long et moyen terme, mais aussi de renseigner sur les moyens et les voies à prendre pour réaliser ces orientations. Ainsi, toute la crédibilité du nouveau gouvernement qui repose sur ces prochaines actions envers le peuple, tant dans leur efficacité que sur les moyens de les expliquer. Bien que les grandes lignes du programme du président de la République, qui font l’objet du dialogue proposé, soient connues et s’axent entièrement sur la prise en charge des préoccupations de la société, faut-il encore pour favoriser un dialogue nouveau et efficient, les présenter et les expliquer aux citoyens, en vue de leur donner la possibilité d’intervenir et donner leurs avis en connaissance des faits, et surtout en déterminant les délais de réalisation.