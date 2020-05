De mémoire d'Algérien, aucun texte n'aura été adopté dans un tel contexte. Le défi est double: vaincre la pandémie du coronavirus et faire face à une redoutable crise économique qui a mis le pays dans une situation financière délicate. Un instantané qui donne une idée du défi à relever. Ce qui n'a pas découragé le gouvernement à maintenir un plan d'action audacieux pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, promouvoir une économie créatrice de richesse et d'emplois, assurer les équilibres budgétaires. Pas simple!

Les exportations d'hydrocarbures qui assurent l'essentiel des revenus du pays sont plombées par la dégringolade des prix du pétrole qui, certes, ont repris quelques couleurs, mais pas suffisamment pour porter à bout de bras autant d'objectifs même si leur niveau (plus de 35 dollars) est actuellement au-dessus de celui sur lequel a été confectionné le projet de loi de finances complémentaire 2020, 30 dollars au lieu des 50 dollars prévus à l'origine par la loi de finances 2020, signée au mois de décembre dernier par le chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. Ce ne sera pas le seul correctif qui lui sera apporté. Il y a eu entre-temps des décisions importantes prises en faveur des bas salaires, l'augmentation du Snmg, l'exonération des revenus égaux et inférieurs à 30 000 dinars, les primes exceptionnelles pour le personnel soignant...Des dispositions qui nécessitent des dépenses exceptionnelles, mais tout à fait légitimes en cette période de vaches maigres. La rationalisation des dépenses et la rigueur demeurent malgré tout les maîtres-mots de la loi de finances complémentaire 2020. La conjoncture économique actuelle ne les a jamais autant imposées. Les crises financière et sanitaire dévastatrices qui sévissent en sont ses mamelles. Les objectifs à atteindre le seront dans ce contexte si particulier. Le gouvernement a planté ses digues et a décidé de réduire son budget de fonctionnement de moitié. Si son action sera focalisée sur le maintien de l'activité économique dans le strict respect des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, ainsi que la prise de mesures pour la survie des entreprises impactées et la préservation de l'outil national de production et de réalisation, il aura pour mission primordiale d'innover pour réduire l'addiction du pays à son or noir. La question de la transition énergétique occupe une place majeure dans le plan d'action du ministère de tutelle. Un chantier qui a pour objectif d'affranchir progressivement le pays de sa dépendance aux hydrocarbures, qui représentent 95% des recettes extérieures. La problématique de la relance de la dynamique pour l'émergence d'une énergie verte durable, à même d'assurer d'importantes quantités de gaz naturel et élargir le champ des industries créatrices de richesse et de postes d'emploi, s'impose donc de façon incontestable. Le plan d'action du gouvernement, qui a la particularité d'être audacieux, se joue pratiquement sur une corde raide dans le cadre d'une loi de finances complémentaire élaborée dans une conjoncture économique qui ne lui laisse qu'une mince marge de manoeuvre. Lui mettre les bâtons dans les roues serait suicidaire. L'avenir du pays en dépend.