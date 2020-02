Comment sortir de la dépendance aux exportations d’hydrocarbures ? La question s’est constamment posée. Peu de réponses, sinon aucune n’a pu venir à bout de ce qui au fil du temps est devenu une priorité qui a évolué pour s’imposer comme urgence. Une question de survie pratiquement. La sonnette d’alarme est tirée. Le « tsunami » de 2008 est encore dans les esprits. Les prix du pétrole qui avaient atteint au mois de juillet de cette année-là, un record historique en affichant plus de 147 dollars le baril, ont chuté à moins de 34 dollars en décembre de la même année. L’économie nationale dont les recettes en devises dépendent essentiellement de ses exportations de pétrole et de gaz a accusé le coup. Le scénario peut se reproduire. Les cours de l’or noir ont chuté de façon vertigineuse et se dirigent tout droit vers les 50 dollars. Une conséquence de l’épidémie de coronavirus qui n’est pas près d’être enrayée. Ce niveau du prix du baril a servi de base pour la confection de la loi de finances. La marge de manœuvre se réduit. La leçon a-t-elle été retenue ? Quel est l’état des lieux aujourd’hui ? Le matelas financier de quelque 200 milliards de dollars engrangés depuis, a fondu comme neige au soleil, d’environ de ses 2/3. Les recettes hors hydrocarbures peinent à atteindre les 3 milliards de dollars.

Une misère ! Les exportations hors hydrocarbures «restent toujours marginales, avec près de 2,36 milliards de dollars, ce qui représente 7,24% du volume global des exportations, contre 2,67 milliards de dollars à la même période en 2018» pour les 11 premiers mois de 2019 selon un rapport de la direction générale des douanes. Soit une baisse de plus de 11% pour la même période en 2018. Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger en s’établissant à 30,25 milliards, accusant toutefois une baisse de plus de 5 milliards de dollars par rapport, à la même période 2018. La facture des importations, qui a reculé, demeurera malgré tout salée : autour des 40 milliards de dollars. Le constat est amer pour le gouvernement dont un des défis majeurs est de booster les exportations hors hydrocarbures et de réduire les achats à l’étranger. « Il est inconcevable que les exportations hors hydrocarbures d’un Etat comme l’Algérie, avec tout son potentiel humain et matériel, soient aussi faibles» a déploré le nouveau ministre du Commerce, Kamel Rezig. Un casse-tête ! D’autant plus que le terrain est incontestablement miné. La conjoncture économique plombée par une dégringolade des prix du pétrole inquiétante, la fermeture d’entreprises, la perte de milliers d’emplois hypothèque l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. Le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique (Btph, y compris les services et travaux publics pétroliers), secteur qui par excellence constitue le baromètre qui renseigne sur l’état de santé de l’économie du pays, a enregistré, au cours du 3ème trimestre de 2019, une croissance de 3%, mais il fait moins bien qu’en 2018 où il avait fait 6%. Un recul qui est dû vraisemblablement à l’effet double de la crise politique et financière que traverse le pays. 80% des entreprises opérant dans ce secteur seraient en stand-by. Sans carnets de commande, la plupart de leurs chantiers sont à l’arrêt. Ce qui a eu pour conséquence de faire chuter brutalement la demande en matériaux de construction et faire perdre des milliers d’emplois. Il y a aussi, l’emprisonnement des oligarques proches de l’ancien régime, qui détenaient la majorité des marchés publics, ce qui a provoqué la faillite de nombreuses petites entreprises du Btph. Les filières de l’électronique et de l’électro-ménager sont en train de subir le même sort, de mourir à petit feu. Deux fleurons de cette industrie «Condor Electronics» et l’Eniem à Tizi Ouzou qui doit observer un arrêt technique d’activité à partir d’aujourd’hui, sévèrement impactés par la crise que vient de traverser le pays, faute d’argent frais et de rupture de leurs stocks de matière première, risquent de mettre la clé sous le paillasson. Leur sauvetage s’impose. Une mission délicate, mais pas impossible. Un test pour le gouvernement qui donnera un aperçu de ses capacités à mettre l’économie nationale sur de bons rails.