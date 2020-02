Des chiffres qui donnent le vertige, des marchés conclus de manière douteuse, rallonges financières pour achever des projets qui ne sont jamais réceptionnés, le Code des marchés publics est à l'origine d'un gouffre financier qui empêche la roue du développement de tourner.

La situation est devenue de plus en plus préoccupante, le Premier ministre et son gouvernement se sont dit prêts à mettre fin à cette hémorragie qui touche le Trésor public et risque de replonger le pays dans un coma économique.

Pour remédier à la situation, Abdelaziz Djerad annonce «une révision globale du Code des marchés publics dans le but de garantir la régularité, la transparence et la rationalisation des dépenses de l'Etat».

Plusieurs projets qui ont été entamés depuis plusieurs années n'ont pas encore vu le jour, à l'instar du stade de Tizi Ouzou, le stade de Baraki à Alger, l'autoroute Est-Ouest avec ses pénétrantes et d'autres projets traînent encore, malgré des rallonges financières importantes qui ont été autorisées pour l'achèvement de ces grands projets. L'argent s'est évaporé, et les projets sont toujours au stade de réalisation.

Sur un autre volet, toujours en relation avec le secteur économique, le Premier ministre évoque la question du foncier industriel. Pour résoudre cette problématique récurrente, le gouvernement affirme avoir pris les mesures nécessaires, non seulement pour la récupération du foncier industriel non exploité, mais aussi celui attribué d'une façon douteuse à une poignée d'«hommes d'affaires». Les opérateurs économiques ont déjà soulevé cette question depuis des années, mais à présent aucune mesure n'a été prise dans ce sens. Des plans de création de zones industrielles ont été élaborés, des initiatives ont été annoncées par de hauts responsables dans le cadre des programmes de développement économique, mais sur le terrain, c'est le désert. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Le gouvernement Djerad affirme qu'il s'est saisi du dossier et promet de répondre aux aspirations des investisseurs. Il annonce en premier lieu, le lancement prochain d'une opération de recensement du foncier économique et les besoins des régions en matière de développement. Cette mesure, affirme-t-il, permettra une répartition équitable des programmes de développement à travers le territoire national. «Cette démarche qui sera accompagnée par l'élaboration d'un plan de développement des statistiques en vue d'actualiser les indicateurs socio-économiques, englobe également un diagnostic détaillé par secteur et par wilaya, afin d'obtenir une vision objective et précise de la réalité du développement à travers les quatre coins du pays, et de recenser les lacunes et les inégalités, a-t-il expliqué.