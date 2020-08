Pas de vacances pour le gouvernement! Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé de priver de vacances les membres du gouvernement Djerad. Ils n'auront pas le droit à la traditionnelle quinzaine que prennent habituellement les ministres algériens au mois d'août. Cette décision, prise par le premier magistrat du pays, est justifiée par la double crise économique et sanitaire qui frappe de plein fouet le pays. En effet, les six premiers mois de Tebboune à la tête du pays n'ont pas été de tout repos! La pandémie de coronavirus est venue perturber les plans du gouvernement, plongeant le pays dans une crise sanitaire sans précédent, ce qui est venu aggraver la situation économique peu reluisante depuis plusieurs années. Cet aspect a jusque-là été mis en «veille» à cause de la menace qui pesait sur la santé publique. Mais après la stabilisation des contaminations au Covid-19 et le fait que les Algériens ont appris à vivre avec le virus, le dossier économique revient au-devant de la scène. Le président veut rattraper le retard pour «enclencher» le turbo de la fameuse relance économique. D'ailleurs, le plan de cette relance économique a été débattu, il y a une dizaine de jours, lors d'une tripartite qui a réuni le gouvernement, les partenaires sociaux et le patronat. Cette rencontre a été précédée par une autre qui a regroupé le gouvernement et les walis de la République où une grande partie de ce rendez-vous de 2 jours a été consacré à cette relance de l'économie au niveau local. De plus, la rentrée sociale est toute proche. Elle s'annonce des plus explosives, notamment à cause du caractère exceptionnel qui a marqué cette année 2020. Il y a aussi l'examen du baccalauréat qui arrive en retard et qui sera immédiatement suivi des rentrées, scolaire et universitaire. Celles-ci seront bien différentes de celles qui ont précédé puisque des mécanismes pour freiner le Covid-19 devront être mis en place. Il ne faut pas oublier le projet cher au président Tebboune, à savoir la révision de la Constitution, qui sera soumise à un référendum populaire dans à peine 2 mois. Il faudra présenter cette nouvelle Loi fondamentale du pays aux Algériens, mais aussi préparer le scrutin du 1er novembre où le coronavirus s'est invité... Enfin, il y a également les dysfonctionnements dans certains secteurs qui ont impacté négativement la vie des citoyens. On cite entre autres, le manque de liquidités, le faible débit de la connexion Internet ou encore les coupures d'eau et d'électricité. Abdelmadjid Tebboune a à maintes reprises «tancé» son gouvernement sur ces sujets, leur ordonnant de les solutionner le plus rapidement possible. le délai d'un mois a même été donné aux ministres concernés pour régler définitivement ces dossiers. C'est donc pour toutes ces raisons que le gouvernement sera privé de vacances.