La programmation par le Parlement européen d’un débat sur la situation en Algérie continue de susciter des réactions. Hier, c’est le porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, qui s’est exprimé officiellement sur cette question, rappelant encore une fois que l’Algérie «en tant qu’institution et peuple, n’admet aucune tentative d’ingérence dans ses affaires internes». Le ministre a appelé, de ce fait, les différents partenaires à respecter ce principe et à ne pas «interférer dans les affaires internes» du pays. «Je souhaite, tout d’abord, relever le fait que les relations de l’Algérie avec l’UE sont des relations stratégiques et très importantes qui couvrent tous les secteurs d’activité. Autant l’UE que l’Algérie sont conscientes de ce caractère stratégique et ne permettraient pas à quiconque de remettre en cause cette qualification stratégique par de simples parlementaires qui se caractérisent par une myopie et qui ne mesurent pas l’importance de ces relations», a souligné Rabhi avant d’ajouter : «L’UE et l’Algérie, de par le nombre d’accords qui ont été signés ainsi en considération des interactions fructueuses qu’il y a eu jusqu’à présent, renforcent la confiance en l’avenir de ces relations, auxquelles les deux parties accordent une importance stratégique.» Les déclarations du porte-parole du gouvernement ont le mérite d’être claires et directes. Rabhi a mis en avant le caractère stratégique qui lie l’Algérie à l’UE et qui risque d’être remis en cause par ce qu’il a qualifié de «myopie» de certains parlementaires européens. Si l’Union européenne décide donc d’aller jusqu’au bout de sa logique et d’organiser le débat sur la crise algérienne, cela ne sera pas vu d’un bon œil à Alger et l’immixtion européenne dans les affaires internes du pays ne seront donc pas sans conséquences sur les relations entre les deux partenaires. Il y a lieu de rappeler que l’Union européenne a été amenée, il y a quelques mois seulement, à désapprouver l’élue belge, Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l’homme qui, en prenant personnellement position pour le Hirak, a engagé toute l’institution. Afin de lever toute équivoque et de rattraper la «bourde», l’UE avait clairement exprimé son souhait que «des élections (en Algérie) contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d’apaisement». Une déclaration équilibrée et appréciée à Alger.