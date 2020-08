«D'importantes mesures seront annoncées à la faveur de cette réunion, notamment celles relatives aux indemnisations matérielles et financières au profit des personnes impactées par ces feux, lesquelles indemnisations ont été décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce mercredi à Alger, précisant qu'«une réunion interministérielle consacrée à l'examen des modes et des moyens d'indemniser les personnes impactées par les feux de forêts et les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène qui a touché plusieurs régions du pays». Une réaction des pouvoirs publics, qui semble avoir apporté un réconfort rapide aux citoyens affectés par ce phénomène et surtout une forte présence sur le terrain, pour lutter contre cette forme de banditisme. Dans ce sens, le Premier ministre explique: «Nous nous attellerons, lors de cette réunion, à l'évaluation des dégâts matériels causés par ces feux, fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Nous discuterons également, en présence des ministres de tous les secteurs concernés, des moyens disponibles actuellement, dans le but de les mobiliser pour faire face à ces feux», confirmant «la disponibilité des moyens à même d'atténuer cette crise conjoncturelle».

À cet effet, le Premier ministre, a procédé à l'installation du comité d'évaluation des dégâts des feux de forêts en vue de prendre en charge la situation de citoyens victimes de ces incendies. Instruisant les ser-

vices concernés à l'effet de procéder, sans délai, au «recensement des victimes des feux de forêts, à l'évaluation des dégâts subis et à proposer toutes mesures de nature à faciliter et accélérer les procédures de prise en charge des victimes». De même, il a mis l'accent sur l'impératif d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, pour tout acte malveillant ou fausse déclaration visant à vouloir bénéficier indûment des aides de l'Etat. De son côté, le ministre de l'Agriculture a été chargé de mobiliser l'ensemble des moyens qui permettront aux exploitants ayant perdu leurs bétails, leurs arbres fruitiers ou leurs ruches, de reconstituer rapidement leur patrimoine, avant de charger tous les acteurs engagés dans la lutte contre les feux de forêts de multiplier les efforts de sensibilisation et de prévention, en usant et en sollicitant l'ensemble des moyens de communication et en développant une stratégie de communication de proximité pour être au plus près du citoyen. Des actions qui dénotent une forte mobilisation des autorités concernées, au moment où l'inquiétude des populations touchées, devenait plus que palpable, devant l'ampleur des dégâts et d'un bilan qui fait état de «1 381 foyers de feux pour une superficie cumulée de 14 496 hectares dont 4 268 hectares de forêts,5 563 hectares de maquis et4 665 hectares de broussailles». Les dégâts ont aussi concerné une superficie de 1 085 hectares de récoltes de blé et d'orge, 145 821 bottes de foin, 104 676 arbres fruitiers, 5 111 palmiers, 360 ruches d'abeilles. Pour sa part, le ministre des Finances a précisé, jeudi, sur les ondes de la Radio nationale que «les agriculteurs et maquignons dont les arbres fruitiers ou les troupeaux ont été dévastés, ont besoin d'arbres et de têtes de bétail, plutôt que des montants en espèces, afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités», assurant que «la plupart des personnes affectées préfèrent être indemnisées en nature». Autant dire que toutes ces mesurent revêtent déjà un aspect nouveau dans le traitement des crises, où le rapprochement et la communication avec le citoyen prennent une place aussi importante, que la célérité dans la détermination des voies et des moyens à appliquer, pour un soutien efficace.