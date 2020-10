Après la recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans plusieurs régions du pays les autorités ont durci le ton. Après un mois de leur déconfinement, les Batnéens Sétifiens et Constantinois, viennent de basculer «obligatoirement» encore une fois dans le confinement partiel. C'est ce qui ressort d'une instruction émise par le Premier ministére. Le gouvernement a, en effet, selon le même document, décidé l'application, pour une durée de 30 jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour trois wilayas enregistrant une recrudescence des cas de contamination, à savoir: Batna, Sétif et Constantine. La réinstauration des mesures de confinement montre que le gouvernement est serein et déterminé dans le combat contre le Covid-19. La reconduite de la période de confinement partiel dans les wilays précitées est synonyme de «la balle est ainsi, et encore une fois, dans le camp des populations qui y vivent». Le document est là pour dire que plusieurs comportements sont à changer. Et les Algériens concernés doivent s'accrocher à l'espoir, faire preuve de discipline. C'est «le seul moyen», à défaut de vaccin.

Pour s'assurer de la sécurité de la population, le gouvernement a également décidé la reconduite du confinement pour la même durée, dans d'autres wilayas, dont le nombre passe de 18 à 11.

Le communiqué du premier ministére a indiqué dans ce sens qu'il a été décidé «l'adaptation, selon l'évolution de la situation sanitaire, de la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile, qui passe de 18 à 11 wilayas, comme suit:- la levée de la mesure de confinement partiel à domicile pour 10 wilayas dont la situation sanitaire connaît une nette amélioration. Il s'agit des wilayas de Bouira, Tebessa, Médéa, Illizi, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tipasa, Aïn Defla et Relizane; «la reconduction, pour une durée de 30 jours à partir du 1er octobre 2020», poursuit la même source «huit wilayas.» Il s'agit des wilayas de Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Annaba et Oran.

«Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination», a souligné la même source. Par ailleurs, le gouvernement a décidé la levée de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends. Enfin, la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncisions et autres événements, a été maintenue, conclut la même source.